vor 22 Min.

Flamenco, Weiberxxang und Songs von Clapton

Was in Birkenried am Wochenende geboten ist

In Birkenried ist am kommenden Wochenende wieder einiges geboten. Am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Juli, gibt Ari la Chispa aus Berlin einen Flamenco-Kurs. Dabei spielt das Alter der Teilnehmer fast keine Rolle. Beim Workshop gelten die aktuellen Corona-Hygieneregeln. Anmeldung unter flamenco@birkenried oder Telefon 0172/38 64 990. Beginn jeweils 15 Uhr für Anfänger und um 17.15 Uhr für die Mittelstufe.

Am Samstag, 4. Juli, betritt um 20 Uhr Die Eric Clapton Tribute Band mit dem „Clapton Experience“ die Bühne des Birkenrieder Kulturgewächshauses. Die Band präsentiert die legendären Werke in einem knapp dreistündigen Livekonzert.

Von den Anfängen bei den Yardbirds, über Cream und Derek and the Dominos bis hin zum Durchbruch als Solo-Künstler berücksichtigt die Band in ihrem Programm alle Schaffensphasen des britischen Ausnahmegitarristen und Sängers. Es gelten die aktuellen Corona-Hygieneregeln.

Auf dem Gelände sind Masken zu tragen, nur nicht an den Tischen. Die Veranstalter bitten darum, Plätze zu reservieren, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können: tickets@birkenried.de oder Telefon 0172/3864990.

Am Sonntag, 5. Juli, betritt um 14 Uhr Weiberxxang die Bühne. Vier Frauen, allesamt Amateure mit langjähriger Gesangs- und Bühnenerfahrung, singen sich a cappella mit teilweise selbst arrangierten Stücken durch alle Stilrichtungen.

Auch hier wird gebeten, Plätze zu reservieren, damit die geltenden Abstandsregeln eingehalten werden können: tickets@birkenried.de oder Telefon 0172/38 64 990. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, es wird gesammelt. (pm)

Themen folgen