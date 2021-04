Flexiblere Zeiten für Eltern gefordert

Lauinger Grünen-Fraktion bringt Antrag zur Bedarfserhebung bei Kita ein

Die Stadtratsfraktion der Lauinger Grünen hat einen Antrag zur Bedarfserhebung für flexible Ganztagsbetreuung für Kinder unter sechs Jahren gestellt.

Der Ortsverband der Grünen sieht einen starken, nicht gedeckten Bedarf an flexibler Ganztagsbetreuung für unter sechsjährige Kinder in Lauingen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Mit Einrichtung einer neuen Kindertagesstätte, wie sie aktuell in Kooperation mit der Elisabethenstiftung Lauingen geplant wird, ergebe sich die Möglichkeit, diesen Bedarf zu decken und so Lauinger Eltern das Leben zu erleichtern. Unter einer flexiblen Ganztagsbetreuung verstehen die Grünen laut Pressemitteilung Betreuungszeiten deutlich nach 17 Uhr sowie die Möglichkeit, die Kinder flexibel an unterschiedlichen Tagen zu unterschiedlichen Zeiten in die Kita oder den Kindergarten geben zu können.

Die derzeitigen Betreuungszeiten in Lauinger Kindergärten gehen für Eltern mit Berufen im Schichtdienst, zum Beispiel in Pflegeheimen, Krankenhäusern oder in der Produktion vieler Firmen, an der Lebenswirklichkeit vorbei, so die Grünen. Auch Eltern, die einen Beruf ausüben, der phasenweise ungeplante Mehrarbeit verlangt, wie es bei höher qualifizierten Tätigkeiten häufig selbstverständlich ist, wird das aktuelle Betreuungsangebot nicht gerecht.

Das bisher angebotene Kinderbetreuungskonzept unterstützt in erster Linie das Teilzeit- und Hausfrauenmodell mit starren Betreuungszeiten.

Um den tatsächlichen Bedarf an Kinderbetreuungszeiten zu erfahren und um ein solches Kita-Konzept bestmöglich auf die Bedürfnisse der Eltern und Kinder abzustimmen, empfehlen die Grünen, diese Umfrage unter betroffenen Eltern und künftig werdenden Eltern zu erheben. Deshalb darf diese Umfrage nicht nur unter Eltern, deren Kinder bereits eine Kita oder einen Kindergarten besuchen und die sich mit der Situation – wie auch immer – arrangiert haben, erfolgen. So steht es in der Pressemitteilung.

Stattdessen sollte sie den Grünen zufolge etwa im Rahmen einer Bachelor- oder Masterarbeit in Zusammenarbeit mit einer Hochschule erarbeitet werden. (pm)