Flohmarkt von Kindern für Kinder

Am 24. August in Lutzingen zugunsten der

Die Bücher sind schon alle durchgelesen, das Kartenspiel zig Mal gespielt, und das Kuscheltier-Alter ist vorbei. Aber wohin mit all den Spielsachen? Nach Lutzingen! Dort findet im Rahmen des Ferienprogramms am Samstag, 24. August, von 13 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz ein besonderer Flohmarkt statt – von Kindern für Kinder. Falls Kinder noch nicht alleine verkaufen und kassieren können, darf eine Begleitperson mitkommen. Pro Stand bitten die Veranstalter um eine Kuchenspende oder andere kleine Knabbereien. Der Erlös von Kuchen und Co. kommt dann der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zugute. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Kinder dürfen an ihrem Stand ihre Sachen in Eigenregie verkaufen. Der Flohmarkt findet bei trockenem Wetter statt. (pm)

