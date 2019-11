vor 30 Min.

Flyer für den neuen Wanderweg

Etappenvorschläge für den „Donauwald“

Herbstzeit ist Wanderzeit. In den vergangenen Tagen zeigte sich der Herbst wieder von seiner besten Seite und die Farbenpracht der Natur lockte ins Freie. So auch kürzlich, als das Donautal-Aktiv-Team gemeinsam mit den Landräten Leo Schrell und Hubert Hafner und über 100 Wanderfreunden den neuen Premiumwanderweg Donauwald eröffnet hat. Für den neuen Premiumweg wurde nun ein handlicher Flyer mit einer Übersichtskarte inklusive Etappenvorschlägen erstellt. „Der Flyer gibt erste hilfreiche Tipps für eine Wanderung im Donauwald“, so Angelika Tittl vom Team Tourismus bei Donautal-Aktiv. „In einigen Monaten folgt dann ein ausführliches Wanderkarten-Set mit detaillierten Wegbeschreibungen zu den einzelnen Etappen“, fügt Tittl hinzu.

Der Premiumweg ist durchgängig von Günzburg bis Schwenningen von beiden Richtungen beschildert und kann problemlos ohne Karte erwandert werden. Auch die Verbindungswege zu den Ortsmitten und Bahnhöfen sind markiert. „Wer gerne digital unterwegs ist, kann sich alle GPX-Tracks auf der Website www.donauwald-wanderweg.de downloaden“, empfiehlt Tittl. Wer die letzten schönen Herbsttage an der frischen Luft genießen oder bereits Inspirationen für den ersten Frühlingsausflug sucht, kann den Infoflyer beim Team Tourismus von Donautal-Aktiv unter Telefon 07325/9510110 oder donauwald@donautal-aktiv.de kostenlos bestellen. Zudem ist der Flyer an folgenden Auslagestellen erhältlich: Touristinfo Günzburg, Regionalmarketing Günzburg, Landratsamt Dillingen, Rathäuser in Offingen, Gundelfingen, Lauingen, Dillingen und Höchstädt. (pm)

