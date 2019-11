vor 45 Min.

Föhn löst Brand aus

Dachstuhl fängt in Buttenwiesen Feuer

Weil jemand wohl Kleber mit einem Föhn trocknen wollte, ist es am Mittwochabend in Buttenwiesen zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 21.30 Uhr in einem Rohbau in der Gärtnerstraße. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Föhn bei Isolierungsarbeiten an der Dachgaube verwendet wurde, um den Kleber aufgrund der Witterung schneller trocknen zu können. Dieser und Teile der Isolierung fingen daraufhin Feuer. Rund 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren Wortelstetten, Ober- und Unterthürheim sowie aus weiteren Gemeinden waren im Einsatz, um den Brand noch im Entstehen zu löschen. Es entstand ein Schaden von circa 5000 Euro. (pol)

