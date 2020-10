vor 16 Min.

Förderung für Jugendarbeit wird erhöht

Corona-Pandemie: Stadt Dillingen hilft Vereinen

Viele Vereine und Institutionen sind in Zeiten von Corona finanziell in der Bredouille. Deshalb hat der Dillinger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die jährliche Jugendförderung für Vereine und Institutionen zu erhöhen. Die Stadt gewährt seit vielen Jahren einen Zuschuss für die Jugendarbeit. Seit 2015 betrug der Zuschuss zwölf Euro jährlich für jedes Kind und jeden Jugendlichen im Alter von vier bis 17 Jahren. 40 Vereine mit etwa 1960 Kindern und Jugendlichen erhielten zuletzt diese Förderung. Die Zuschuss-Summe, die von der Stadt und der Hirschbergerstiftung aufgebracht wird, lag zuletzt bei 23600 Euro.

Um die Folgen der Corona-Pandemie abzumildern, hat der Stadtrat nun die Jugendförderung einmalig für das Jahr 2020 von zwölf auf 24 Euro je Kind und Jugendlichem erhöht. Dies bedeutet zusätzliche Ausgaben von rund 23600 Euro. Oberbürgermeister Frank Kunz (CSU) sagte, dass die Stadt darüber hinaus die Vereine – von den Jugendleiterzuschüssen bis zur Hallennutzung – auf vielfältige Weise unterstütze. Im Haushalt schlage dies jährlich mit rund einer Viertelmillion Euro zu Buche. „Wir sparen in Zeiten von Corona bei der Sport- und Vereinsförderung nicht“, sagte Kunz. Im Gegenteil, die Stadt setze noch eins drauf, versicherte der Rathauschef.

Sportreferent Gerhard Graf (Umland) sagte, die Verdoppelung der Zuschüsse sei „ein schönes Zeichen, dass die Stadt in der Jugendförderung weiter tätig ist“. Auch Jugendreferent Daniel Kaim (JU) begrüßte den Beschluss, der am Ende einstimmig gefasst wurde. Die Stadt setze damit ein Zeichen für „nachhaltige Jugendarbeit“. (bv)

Themen folgen