vor 41 Min.

Förderungen für „Bewegungshalle“ und Maxgarten

Gundelfingen und Syrgenstein profitieren

Die CSU-Abgeordneten Ulrich Lange und Georg Winter freuen sich, dass im Landkreis Dillingen in diesem Jahr sowohl die Stadt Gundelfingen als auch die Gemeinde Syrgenstein vom Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier 2019“ profitieren. 2019 werden im Rahmen dieses Bund-Länder-Städtebauförderprogramms in Bayern 34,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, davon in Schwaben 4,4 Millionen. Von den förderfähigen Kosten übernimmt bis zu 75 Prozent der Bund und 15 Prozent das Land. Den Rest muss laut Pressemitteilung die jeweilige Kommune bezahlen.

Die Gemeinde Syrgenstein beabsichtigt mit dem Projekt „Spiel- und Bewegungshalle“, in der bestehenden Schulturnhalle einen multifunktionalen Ort der Begegnung in zentraler Lage in der Ortsmitte zu schaffen. Zugleich soll aber auch eine energetische Gebäudesanierung erfolgen. Dafür wird die Gemeinde mit 136000 Euro gefördert.

Die Förderung für Gundelfingen fällt noch größer aus, dorthin fließen heuer 180000 Euro. Die Stadt möchte im Rahmen des Investitionspakts den Maxgarten aufwerten und als attraktiven Ort der Begegnung für Jung und Alt neu gestalten. Mit neuen Spiel- und Sportangeboten und einer attraktiven Freiraumgestaltung soll die bestehende Grünanlage am Rande der Altstadt zu einem Treffpunkt für alle Bevölkerungsgruppen werden. Das Konzept soll laut Mitteilung gemeinsam mit der Bürgerschaft und örtlichen Vereinen erarbeitet werden. (pm)

