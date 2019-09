13:07 Uhr

Fotografenglück: den Eisvogel bei Steinheim abgelichtet

Es sind herrliche Fotos, die Alwin Sing gelungen sind: Der Bergheimer hat im Auwald den Eisvogel abgelichtet. Dabei hatte er sein Stativ schon eingepackt.

Von Berthold Veh

Als Alwin Sing am Samstag an einem Bach zwischen Steinheim und Höchstädt unterwegs war, landete zufällig ein Eisvogel vor ihm auf einem Ast. Grund für den Hobbyfotografen, am Nachmittag im Auwald bei Steinheim ein Tarnzelt aufzubauen, um den Vogel, der einem so selten vor die Linse kommt, zu fotografieren. Doch das stundenlange Warten schien zunächst nicht von Erfolg gekrönt. "Mehr als zwei Stunden Naturbeobachtung, aber kein Eisvogel. Schlechte Quote", schreibt Sing.

Ohne Stativ herrliche Fotos gemacht

Am Sonntag startete er einen neuen Versuch. Wieder verbrachte Sing zwei Stunden unter der Tarnung. Für Unterhaltung sorgten die Spechte, ein Fuchs schlich vorbei, ein Baummarder ließ sich kurz blicken. Aber der Eisvogel ließ sich nicht blicken. Irgendwann packte der Bergheimer sein Stativ ein, machte sich auf den Rückweg, als er plötzlich doch noch zwei Eisvögel auf einem Ast über dem Wasser entdeckte. Sing versuchte sein Glück ohne Stativ und machte herrliche Fotos. "So ein Dusel", sagt Sing und freut sich über sein Fotografenglück.

