vor 53 Min.

Fotovoltaik: den Strom vor Ort nutzen

Die Lechwerke bieten Vorträge online an

Klimafreundlichen Strom selbst erzeugen und direkt vor Ort nutzen – für dieses Thema interessieren sich viele Menschen. Die Lechwerke (LEW) bieten dazu kostenlose Online-Vorträge an.

Bei den Beratungen am 4. und 23. Februar sowie am 23. März und am 13. April steht das Thema Fotovoltaik im Mittelpunk. Bei den Beratungen am 25. Februar, 25. März und am 15. April dreht sich alles ums Thema Elektromobilität.

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich mit dem Referenten auszutauschen. Die Vorträge beginnen um 18 Uhr und dauern etwa eine Stunde.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.lew.de/energiebuendel. (pm)