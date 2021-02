07:30 Uhr

Fotowettbewerb: Wir suchen das kreativste Faschingskostüm!

Gemeinsam mit unseren zehn Faschingsgesellschaften im Landkreis Dillingen sucht unsere Zeitung die kreativsten Corona-Lockdown-Verkleidungen. Mitmachen, Spaß haben und tolle Preise gewinnen!

Von Simone Bronnhuber

Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wären wir jetzt mitten im Faschingsfieber. Dort ein Hausball, hier ein Umzug. Hach, was wäre das schön. Aber Fasching fällt in diesem Jahr aus. Schuld ist die Corona-Pandemie. Keine Umzüge, keine Auftritte, keine Kostüme. Oder? „Ein bisschen Fasching muss ein. Jetzt erst recht“, sagt Bernhard Veh, Vorsitzender der Höchstädter Schlossfinken und Sprecher aller zehn Faschingsgesellschaften im Landkreis Dillingen.

Wertvolle Preise von Buttinette Wertingen

Gemeinsam mit unserer Zeitung haben sich die Vorsitzenden deshalb eine ganz besondere Idee einfallen lassen. Wir suchen das beste, lustigste, schönste und kreativste Corona-Lockdown-Faschingskostüm. Heißt: Ob Clown, Pirat, Hexe, Marienkäfer, Polizist oder Prinzessin – machen Sie Ihr Wohnzimmer zur großen Bühne. Verkleiden Sie sich, Ihre Kinder oder alle zusammen. Entweder Sie ziehen die Faschingskiste mit den alten, vorhandenen Kostümen raus oder Sie überlegen sich ganz neue Ideen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Einsendeschluss ist am 12.2., 12 Uhr

Wenn Sie sich ein Kostüm überlegt haben, gerne auch mit Gesichtsbemalung, dann machen Sie ein Foto davon und schicken es an unsere Redaktion. Bis Freitag, 12.2., 12 Uhr, sammeln wir alle Fotos, die wir zugeschickt bekommen. Sowohl auf unserer Internetseite, unserer Facebook-Seite und natürlich in der Print-Ausgabe der Heimatzeitung werden wir alle Einsendungen veröffentlichen. Und dann sind unsere Faschingsgesellschaften am Zug. Bernhard Veh und seine Kollegen werden sich online alle Fotos genau anschauen und die kreativsten Kostüme prämieren – und Ihre Kreativität wird belohnt.

Die ersten drei Gewinner dürfen sich über wertvolle Gutscheine im Wert von 100 Euro, 75 Euro und 50 Euro vom Textil-Versandhaus Buttinette in Wertingen freuen – dem Faschingsspezialist im Umkreis.

Bitte Namen und Telefonnummer mitangeben

Und so geht es:

1. Verkleiden Sie sich! Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ob groß oder klein, machen Sie mit.

2. Machen Sie ein Foto von Ihrem Faschingskostüm. Es sollte mindestens ein Megabit groß sein.



3. Schicken Sie uns das Foto per E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de, Stichwort Fasching. Ganz wichtig: Bitte beschriften Sie das Bild vollständig – immer mit Vor- und Zunamen. Geben Sie auch eine Telefonnummer an, wie wir Sie bei Rückfragen am besten erreichen können. Was uns noch interessiert: Woher kommen Sie? Welches Kostüm ist zu sehen?

4. Am Allerwichtigsten bei unserer Fotoaktion ist aber: Haben Sie Spaß und lassen es krachen! Zuhause, mit Ihren Lieben, ganz ohne Corona-Gedanken. Viel Spaß, wir freuen uns auf viele bunte Mäskerle-Bilder!

Alle Fotos an redaktion@donau-zeitung.de schicken. Einsendeschluss ist 12.2.,12 Uhr.

