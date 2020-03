16:27 Uhr

Frank Kunz: der Gesetzte

Amtsinhaber Frank Kunz (CSU) tritt selbstbewusst und routiniert auf. Gegen den Kontrahenten teilt er die eine oder andere Spitze aus.

Seit zwei Wahlperioden ist Frank Kunz Rathauschef in Dillingen. Diesen Hintergrund bringt der Amtsinhaber auf der DZ-Podiumsdiskussion deutlich zum Ausdruck – inhaltlich wie in seinem Auftreten. Kunz begrüßt die Zuschauer mit „schön, dass Sie da sind“. Er spricht davon, dass man „viel erreicht“ habe. Projekte, die Dillingen voranbringen sollen, seien „alle über meinen Schreibtisch gelaufen“. Der 47-Jährige spielt den Amtsbonus aus und gibt sich selbstbewusst. Durch die Tatsache, dass er nun einen Gegenkandidaten hat, habe sich sein Wahlkampf „nicht im Ansatz geändert“, sagt der CSU-Politiker. Auf der Bühne im Zelt des Bauernverbands teilt er dennoch die eine oder andere Spitze in Richtung des Gegenkandidaten aus. In der Diskussion um eine Fußgängerzone in Dillingen beispielsweise spricht Kunz über eine Bürgerumfrage vor einiger Zeit und spielt auf die Tatsache an, dass SPD-Mann Tobias Rief erst vor wenigen Jahren in die Große Kreisstadt zog. „Sie können das nicht wissen, weil Sie hier noch nicht gewohnt haben“, teilt Kunz aus. Der Aussage seines Kontrahenten, dass dieser sein komplettes Outfit im Dillinger Einzelhandel gekauft hat, hält er entgegen, dass dies bei ihm selbstverständlich auch der Fall sei. „Aber nicht nur im Wahlkampf.“

Frank Kunz wirkt routiniert und sachkundig

Kunz wirkt routiniert und sachkundig. Den Vorschlag von Rief, einen eigenen Fahrradstreifen in der Großen Allee zu installieren, lässt er ins Leere laufen. Dies sei nicht möglich, da die Straße eine Mindestbreite einzuhalten habe, erklärt Kunz. Auch beim Wunsch des Kontrahenten nach einem neuen Verkehrsverbund in der Region hält er dagegen: „Das ist nicht Aufgabe der Kommune, sondern des Landkreises.“

Inhaltlich setzt Kunz auch eigene Impulse. Er wolle die Fahrradfreundlichkeit in der Stadt voranbringen, indem er beispielsweise Abstellflächen schaffen möchte. Thema Nummer eins für ihn sei – neben dem Schaffen von bezahlbarem Wohnraum – die höhere Pflegebedürftigkeit, die durch den demografischen Wandel absehbar ist. „Hier müssen wir uns als Kommune darauf einstellen“, sagt Kunz, der ankündigt, Pflegeplätze verschiedenster Art schaffen zu wollen.

Er spricht von "vorzeigbaren Ergebnissen"

Beim Thema Einzelhandel sieht der Amtsinhaber Dillingen gut aufgestellt. Als eine von ganz wenigen Kommunen in dieser Größe bekomme die Stadt ein Einkaufszentrum in der Innenstadt. Die Aufgabe, Leerstände zu vermeiden, bezeichnet Kunz als „Chefsache“. „Vorzeigbare Ergebnisse“ sieht er in den Bereichen Klimaschutz und Wohnraum – bei Letzterem räumt Kunz allerdings ein, dass die bisherigen Bemühungen nicht ausreichen und es weiteren Bedarf gibt.

In der Auflockerungsrunde bezeichnet sich der 47-Jährige als „Nachteule“. Zu später Stunde könne er vieles aufarbeiten. Auf die Frage „Schweinebraten oder Pizza“ entscheidet sich Kunz für Ersteres, was ihm Applaus des Bauernverbands einbringt. Zweifelt Kunz an seiner Wiederwahl? „Wenn ich das Ergebnis schon wüsste“, sagt er, „würde ich mein Geld mit einer Glaskugel verdienen.“ (ands)

