vor 47 Min.

Frau beißt Mann die Unterlippe blutig

In Gundelfingen kommt nach einem Kuss die Polizei – 34-Jähriger muss ins Krankenhaus

So manches Liebespaar mag es insgeheim etwas härter – dass einer der beiden Partner nach einem Biss in die Unterlippe im Krankenhaus behandelt werden muss, kommt allerdings wohl eher selten vor. Eine Frau und ein Mann in Gundelfingen haben genau das geschafft – gegen die Dame wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der blutige Zwischenfall am Samstag gegen 4.30 Uhr in einer Kneipe. Zunächst hatten sich ein 34-jähriger Mann und die 24-jährige mutmaßliche Täterin geküsst –nach erstem Anschein wohl einvernehmlich. Warum aus dem Kuss in der Folge ein Biss wurde, konnte die Polizei auf Anfrage nicht mitteilen. Unklar ist auch, ob Alkohol im Spiel war.

Nach dem Biss in die Unterlippe entfernte sich die Frau von der Örtlichkeit. Der Geschädigte rief selbst über den Notruf die Polizei. Nach Angaben der Beamten bot sich bei Eintreffen ein blutiges Bild. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Ob er genäht werden musste, ist nicht bekannt. Die Polizisten vor Ort nahmen den Sachverhalt auf. Sie trafen die Frau an ihrer Wohnanschrift an. Die Ermittler gehen davon aus, dass eine Körperverletzung vorliegt – „alles andere“ werde noch ermittelt.

Vor Bissen beim spontanen, einvernehmlichen Küssen in Club oder Kneipe muss man sich allerdings wohl trotzdem nicht fürchten: Ein Sprecher der Polizei teilte auf Anfrage mit, ihm seien keine ähnlichen Vorfälle in der Region bekannt: „Häufiger passiert so etwas nicht.“ Eine gewisse Dunkelziffer wollte er aber nicht ausschließen. (dfl, pol)

Foto: Wagner

