vor 46 Min.

Frau bezahlt in Dillingen nur eine von zwei Mützen

Eine Frau war in Dillingen einkaufen. Sie probierte verschiedene Mützen. Eine bezahlte sie an der Kasse. Trotzdem kam die Polizei.

Die 36-Jährige hatte am Montag Abend um 18 Uhr in einem Dillinger Sportgeschäft Mützen anprobiert. Dazu stand sie in einer Umkleidekabine. Wie die Polizei weiter mitteilte, bezahlte die Frau im Anschluss eine dieser Mützen im Wert von 30 Euro dann an der Kasse. Eine weitere, Kaufpreis 120 Euro, hatte sie zuvor in der Umkleidekabine in ihre Jackentasche gesteckt.

Beim Verlassen des Sportgeschäftes wurde die 36-Jährige dann von einer Verkäuferin des Sportgeschäftes auf die zweite Mütze angesprochen, worauf diese den Diebstahl einräumte. (pol)

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen