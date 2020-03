vor 18 Min.

Frau fährt Segway und wird von der Polizei aufgehalten

Die 65-Jährige muss nun mit einem Verfahren rechnen. Warum?

Eine 65-Jährige ist am Sonntag gegen 10.50 Uhr in der Brüderstraße in Lauingen von einer Dillinger Polizeistreife angehalten worden, weil sie mit einem Segway ohne gültige Versicherung unterwegs war.

Die Weiterfahrt wurde von der Polizei Dillingen untersagt

Die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt und gegen sie wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz eingeleitet, teilt die Polizei mit. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen