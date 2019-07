09:41 Uhr

Frau findet in Supermarkt Briefkuvert mit viel Bargeld

Eine 73-Jährige hat in einem Wertinger Supermarkt einen Briefumschlag gefunden. Darin war eine Menge Geld. Wie die Finderin reagierte.

Eine 73-Jährige aus dem Landkreis Augsburg hat am Donnerstag gegen 16 Uhr im Einkaufswagen eines Verbrauchermarkts in der Industriestraße in Wertingen einen Briefumschlag mit einem Bargeldbetrag von mehr als 1500 Euro gefunden. Die ehrliche Seniorin behielt das Geld nicht für sich, sondern gab das Kuvert bei der Filialleitung ab, die die Polizeistation Wertingen verständigte.

Der Besitzer konnte ermittelt werden

Von dort aus konnte der Besitzer ermittelt werden. Ihm wurde schließlich der verlorene Geldumschlag übergeben. Wie hoch der Finderlohn ausfiel, ist unserer Redaktion nicht bekannt. (pol)

