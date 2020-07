12.07.2020

Frau klaut in Dillinger Supermarkt Schnaps und Kosmetika

Die 28-Jährige löste im Kassenbereich die Alarmsicherung aus. Was sie nun erwartet.

Eine Frau hat am Samstag um 12.05 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen einen Ladendiebstahl verübt. Die 28-Jährige Frau passierte den Kassenbereich, als die Alarmsicherung anschlug.

Wert von 15 Euro

Bei der Frau wurden im Anschluss nicht bezahlte Spirituosen und Kosmetika in der Handtasche gefunden. Das Diebesgut hatte laut Polizei einen Wert von etwa 15 Euro. (pol)

