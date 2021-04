Frau schlägt in Dillingen Kontrahentin mit einer Glasflasche

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Mittwoch in Dillingen gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, waren um 12 Uhr zwei Frauen in einer Asylbewerberunterkunft in der Max-Plank-Straße in Streit geraten. Dabei wurde die 33-Jährige von der 36-jährigen Mitbewohnerin auch körperlich angegangen.

Der Dillinger Rettungsdienst behandelte die Jüngere

Dann schlug die Ältere noch mit einer Glasflasche zu. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Diese wurden vom angeforderten Rettungsdienst behandelt. Gegen die 36-Jährige wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (pol)

