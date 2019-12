15:17 Uhr

Frau weicht Kind aus - und muss ins Krankenhaus

Ein elfjähriges Mädchen geht in Wertingen über die Straße, ohne zu schauen. Dadurch verletzt sich eine 55-jährige Fahrradfahrerin.

Eine 55-Jährige ist am Freitagmorgen um 7.35 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße Ebersberg in Wertingen in Fahrtrichtung Krankenhaus gefahren. Zum gleichen Zeitpunkt entnahm laut Polizei eine Elfjährige ihren Rucksack aus dem zuvor durch die Mutter am Ebersberg geparkten Auto und überquerte die Straße in Richtung Schule, ohne auf den Verkehr zu achten.

Die 55-jährige Radfahrerin versuchte noch, der Elfjährigen auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stürzte auf die Straße. Die Radfahrerin erlitt dadurch leichte Verletzungen. Sie kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Wertingen. Die Elfjährige blieb unverletzt. Am Fahrrad der 55-Jährigen entstand kein Schaden. (pol)

