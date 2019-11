vor 21 Min.

Frau wird bei Autounfall leicht verletzt

Nicht nur in Eppisburg hat es gekracht, sondern auch in Dillingen. Dort kracht es gleich zweimal.

Ein Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von etwa 3500 Euro hat sich am Freitag gegen 14.45 Uhr in Dillingen ereignet. Ein 82-Jähriger war mit seinem Wagen aus der Wilhelm-Bauer-Straße nach links auf die Kapuzinerstraße ausgefahren und kollidierte mit dem Auto einer vorfahrtsberechtigten 22-Jährigen. Diese hatte die Kapuzinerstraße stadteinwärts befahren und wollte nach links in die Wilhelm-Bauer-Straße abbiegen.

Ein weiterer Unfall ereignete sich 20 Minuten vorher ebenfalls in Dillingen, aber in der Einsteinstraße: Der 33-jährige Fahrer eines Transporters fuhr rückwärts von der Ferdinand-Braun-Straße in die Einsteinstraße ein und dort in eine Grundstückseinfahrt.

Dabei stieß er gegen einen stehenden Wagen, in der eine 46-Jährige saß. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 2200 Euro geschätzt.

Leicht verletzt wurde eine 59-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am gleichen Tag in Eppisburg. Ein 38-Jähriger passierte mit seinem Traktorgespann gegen 7 Uhr in der Ritter-von-Eppo-Straße aus Richtung Holzheim kommend einen Lastkraftwagen, der dort am Seitenrand stand.1,1 Promille und ein Totalschaden

Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Wagen der 59-Jährigen, die sich beim Zusammenstoß leichte Verletzungen zuzog. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro. (pol)





Lesen Sie dazu auch:

1,1 Promille und ein Totalschaden

Zu kalt? Gasthausbesucher wird die Jacke gestohlen

Porno auf dem Faschingswagen: Polizist soll Tat vertuscht haben

Motorradfahrer gerät in Brand - und er wird zum Lebensretter

Wenn man Unfallflucht begeht, aber den Wagen am Unfallort stehenlässt...

Drei Jugendliche, eine Portion Cannabis

Mann aus dem Kreis Dillingen wird verschüttet

Themen folgen