Frau wird bei Unfall in Lauterbach verletzt

Im Buttenwiesener Ortsteil Lauterbach hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet.

Ein Autofahrer hatte in Lauterbach zu spät erkannt, dass der Wagen vor ihm hielt.

Leicht verletzt wurde eine 45-jährige Autofahrerin bei einem Auffahrunfall im Buttenwiesener Ortsteil Lauterbach.

Sie war am Mittwoch um 15.20 Uhr mit ihrem Wagen auf der Deutschordenstraße in Richtung Mertingen unterwegs und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Aufgrund Gegenverkehr musste sie mit ihrem Auto anhalten.

Ein nachfolgender 39-jähriger Autofahrer fuhr auf den stehenden Wagen der 45-Jährigen auf. Bei der Kollision entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro. (pol)

