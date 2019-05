02.05.2019

Frauen im CSU-Kreisvorstand stärker vertreten

Katja Müller und Daniela Wippel haben neue Aufgaben, Kristina Reicherzer ist neu im Gremium

Die Neuwahlen im CSU-Kreisverband Dillingen, bei denen Georg Winter mit 95,4 Prozent als Kreisvorsitzender bestätigt wurde (wir berichteten), ergaben einige Änderungen. Erstmalig in den Kreisvorstand wurden gewählt: Manuel Knoll, Christoph Mettel, Benedikt Decker, Kristina Reicherzer sowie Ute Bucher. Mit neuen Funktionen wurden als stellvertretende Kreisvorsitzende Katja Müller sowie Daniela Wippel als Schriftführerin betraut. Die Position der Frauen wurde laut Mitteilung des CSU-Kreisverbands gestärkt durch die neuen Aufgaben, die Müller und Wippel wahrnehmen sowie durch das neue Vorstandsmitglied Kristina Reicherzer, die bereits in ihrem Heimatort Füssen dem Stadtrat angehörte.

Der CSU-Kreisvorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Kreisvorsitzender Georg Winter, Stellvertreter: Frank Kunz, Markus Hoffmann, Katja Müller, Eva Maria Fink, Schatzmeister: Walter Stallauer, Schriftführer: Matthias Grätsch und Daniela Wippel. Als Beisitzer wurden in den Vorstand gewählt: Hildegard Wanner, Ingrid Krämmel, Peter Hurler, Wolfgang Gorhau, Rüdiger Borke, Thomas Häußler, Gerhard Kaltner, Carolin Wanner, Manuel Knoll, Christoph Mettel, Reinhold Schilling, Julia Berchtold, Benedikt Decker und Kristina Reicherzer. Kassenprüfer sind Ute Bucher und Andreas Gnugesser.

Winter freute sich laut Pressemitteilung, dass die Frauen mehr Verantwortung übernehmen und auch stärker im neuen Vorstand vertreten sind. Neben Siegfried Nürnberg sind mit Manuel Knoll, Benedikt Decker und Kristina Reicherzer drei Mitglieder der Jungen Union neu in der Kreisspitze vertreten.

Landtagsabgeordneter Winter verwies in seinem Bericht auf die Radwegekarte, die einen umfassenden Überblick über seine Arbeit im Landkreis gebe. In den Monaten seit der Wahl habe es viel zu tun gegeben, beginnend mit der Konstituierung des Bayerischen Landtags, der Regierungsbildung, der Aufgabenverteilung in Fraktionen und Ausschüsse und die intensiven Haushaltsberatungen in den vergangenen Wochen. Vor Ort seien es vor allem die inhaltlichen Themen gewesen, die den Landkreis in besonderer Weise berühren, wie den Hochwasserschutz und die Verbesserungen auf der Donautalbahn weiter voranzubringen und den Ausbau der B16 auf neue Beine zu stellen. (pm)

Themen Folgen