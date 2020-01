14.01.2020

Freie Wähler Bissingen sind nominiert

Die Kandidaten für den Gemeinderat

Mit einem motivierten und engagierten Team ziehen die Freien Wähler Bissingen in die Kommunalwahlen am 15. März. Der Zweite Vorsitzende des FW-Ortsverbands Bissingen, Max Kapfer, eröffnete die Nominierungsversammlung im Gasthaus Rieß in Hochstein, begrüßte hierbei auch Altbürgermeister Michael Holzinger und freute sich über eine ausgewogene Liste mit jungen Gesichtern. Johann Geißler wurde zum Versammlungsleiter ernannt und führte durch die Vorstellungsrunde der 16 FW-Kandidaten und zwei Ersatzkandidaten für die Gemeinderatswahl. Die Bewerberliste für die Wahlen wurde von allen Anwesenden einstimmig verabschiedet.

Angeführt wird die Liste auf Platz eins von Helmut Herreiner.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Ulrich Reiner und Benjamin Holzinger. Auf den weiteren Plätzen sind nominiert: 4. Denis Dressel, 5. Christian Kommer, 6. Andrea Schlund, 7. Markus Schmid, 8. Marlene Durner, 9. Gerhard Hirner, 10. Konrad Seiler, 11. Claudia Rehm, 12. Andreas Rieß, 13. Martin Eberhardt, 14. Benjamin Schneider, 15. Denise Mayr, 16. Wolfgang Gollmann. Die beiden Ersatzleute der Bissinger Liste sind Heike Wolf und Luise Schmid. Zum Listenbeauftragten wurde Max Kapfer und zur Stellvertreterin Julia Seiler gewählt. (pm)

