vor 16 Min.

Freie Wähler gründen Ortsverband in Blindheim

Bürger der Verwaltungsgemeinschaft Blindheim heben die FW BUW aus der Taufe.

Zwölf Bürger aus der Verwaltungsgemeinschaft Blindheim haben im Reiterstüble in Berghausen einen neuen Ortsverband der Freien Wähler gegründet. Der Verein trägt den Namen FW BUW – Freie Wähler Berghausen-Blindheim-Unterglauheim-Weilheim-Wolpertstetten. Als Versammlungsleiter fungierten der FW-Kreisvorsitzende Stephan Stieglauer und Kreisrat Bernd Nicklaser.

Nicklaser erläuterte laut Pressemitteilung die Ziele der Freien Wähler: die Gestaltung und Mitwirkung in der Gemeindepolitik sowie die Wahrung und Entwicklung der Interessen der Bürger zum Wohle aller Bürger auf konservativer Ebene. Ebenso wie die Satzung wurde die Vereinsgründung von den angehenden Mitgliedern einmütig beschlossen. Die Mitglieder wählten Walter Ritter zum Vorsitzenden. Stellvertreter ist Stephan Stieglauer. Als Schatzmeister wurde Mario Sodeikat, als Schriftführer Michael Audibert gewählt.

Der neue Vorsitzende kündigt eine spannende Kommunalwahl 2020 an

Alle Nominierten wurden von den Versammelten einstimmig bei je einer Enthaltung gewählt und nahmen die Wahl an.

Der neue Vorsitzende Ritter dankte den Anwesenden für ihr Vertrauen und kündigte eine spannende Kommunalwahl 2020 an. Ganz in der Konsequenz der traditionellen Linie der Freien Wähler, die seit den 1970ern aktiv sind, schließen sich, wie Ritter betonte, unabhängige und engagierte Bürger auf Vereinsbasis zusammen. Jeder könne mitmachen und sich einbringen.

Nicklaser erläuterte die Struktur der Freien Wähler, deren Wurzeln in der kommunalen Vereinsstruktur liegen und die erst in den 1990er-Jahren als Teil der Parteienlandschaft in der Politik des Landes und Bundes aktiv wurden. Ihr Erfolg adle das Konzept. (pm)

