Freie Wähler setzen auf starke Liste

Es wollen zunehmend Frauen kandidieren

Im Rahmen einer Vorstandssitzung der Kreis-FW stand die Aufstellung einer Liste für die Kreistagswahlen vom 15. März 2020 im Mittelpunkt. Fraktionsvorsitzender Bernd Nicklaser zeigte sich laut Pressemitteilung überzeugt, dass die Freien Wähler, deren Wurzeln gerade im kommunalen Bereich liegen, den Wählern wieder eine starke Liste präsentieren können: „Wir werden mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten ein attraktives Angebot für alle Generationen und auch eine regionale Ausgewogenheit innerhalb des Landkreises darstellen können“.

Kreisvorsitzender Stephan Stieglauer freut sich, dass die beabsichtigte Liste beweise, dass zunehmend Frauen bereit seien, für ein politisches Mandat zu kandidieren und für vordere Plätze der Kreistagsliste bei den Freien Wählern vorgeschlagen würden. Aislingens Bürgermeister Jürgen Kopriva fügte an, dass er es ebenfalls sehr begrüße, dass auch „Junge Freie Wähler“ auf der Liste zu finden seien, die mit dieser Kandidatur ihre Bereitschaft bewiesen, für die Allgemeinheit Verantwortung zu übernehmen.

Stellvertretende Vorsitzende Susanne Ahle, die Organisation und Abstimmung von Terminen übernommen hatte, informierte, dass Landrat Leo Schrell sich bereit erklärt habe, die Versammlungsleitung bei der anstehenden Nominierungsversammlung der FW-Kreistagsliste zu übernehmen.

Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier hob einen Bericht in der Tageszeitung „Die Welt“ hervor, demzufolge das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Erwerbstätigem und damit die wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis in den Jahren zwischen 2007 und 2017 um 40,8 Prozent zugenommen habe: Damit stehe der Landkreis Dillingen bundesweit auf Platz zehn. Holzheims Bürgermeister Erhard Friegel sieht darin eine hervorragende Entwicklung, die auf eine Vielzahl von Betrieben zurückzuführen sei, ebenso auf das wirtschaftsfreundliche Klima in Landkreis und Kommunen.

Bissingens Bürgermeister Michael Holzinger wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass dieses Ranking beweise, dass wirtschaftliche Entwicklung und ökologische Aspekte durchaus keine Widersprüche sein müssen: Sehr früh habe der Landkreis auf regenerative Energien und Wertschöpfung vor Ort gesetzt, was sich jetzt in positiven Ergebnissen bestätige. Diesen Weg wollen die Freien Wähler auch in der kommenden Legislaturperiode gemeinsam mit Landrat Leo Schrell weitergehen. (pm)

