16:30 Uhr

Freie Wähler werben für das heimische Handwerk

Freie Wähler werben im Landkreis Dillingen für die Vorzüge regionaler Metzger.

Auch die Landmetzgerei Geiger aus Bliensbach hat sich an der gemeinsamen Aktion von der Fraktion Freie Wähler im Bayerischen Landtag sowie der nordschwäbischen Metzgerinnung beteiligt. Erklärtes Ziel: Den Menschen in der Region die Vorzüge des regionalen Metzgereihandwerks näher bringen. Neben der Verteilung von Informationsmaterialien und einem eigens gedrehten Imagefilm gehörte dazu auch hochrangige persönliche Unterstützung aus der Landes- und Kommunalpolitik. Einen gemeinsamen Besuch statteten der Heimatabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FW-Regierungsfraktion im Bayerischen Landtag, Johann Häusler, der Parlamentarische Geschäftsführer Fabian Mehring, sowie Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier der Landmetzgerei Geiger in Bliensbach ab. Häusler, langjähriger Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Franken-Schwaben, fordert vor Ort ein strukturelles Umdenken der Verbraucher: „Nirgendwo erhält man diese Qualität, die man in einer Metzgerei vor Ort vorfindet. Hochwertige Produkte werden dort noch von Meisterhand produziert.“

Tiere aus der Region

Fabian Mehring wünscht sich deshalb grundlegende Reformen: „Der Fall Tönnies muss uns eine Lehre sein. Statt internationalen Großkonzernen nach dem Mund zu reden, bedarf es einer Rückbesinnung auf unseren regionalen Mittelstand. Wertschöpfung, Arbeitsplätze und das Tierwohl sind dort am besten aufgehoben, wo in unserer Heimat produziert und von ihren Menschen konsumiert wird“, ist sich Mehring laut Pressemitteilung sicher.

Passend dazu erklärte Christian Geiger, Inhaber der Metzgerei, seinen Kunden am Aktionstag nicht nur persönlich, dass seine Tiere von Bauernhöfen aus der Region stammen und von den Landwirten wöchentlich bei ihm angeliefert werden. Er berichtet auch mit Begeisterung davon, welche abwechslungsreiche Tätigkeit das Metzgerhandwerk mit sich bringt.

Häusler und Mehring hatten in der Woche mehrere Metzger im Landkreis besucht. Zur Metzgerei Griener in Lauingen kam auch Landrat Leo Schrell mit. Auch dort forderte Häusler: „Wir brauchen neue Strukturen, basierend auf drei Säulen: 1. Die Metzgereien stärken, 2. den Mittelstand fördern und 3. die Kommunen unterstützen sowie regionale Schlachthöfe erhalten.“ (pm)

