12.04.2018

Freier Eintritt im Schloss Höchstädt

Alle Führungen und Ausstellungen kostenlos besuchen

Historische Modenschau und Tänze, Kostümvorführungen, Mitmachaktionen, abendliche Lichtershow, Bildergewürzreise, singende Nachtwächter, Musik… Am Freitag, 20. April, ist im Höchstädter Schloss ganz schön was geboten. Nicht nur, dass die Besucher durch die Dauerausstellungen wie etwa „Fayencen“ oder „Lieblingsdings“ schlendern können. Zusätzlich gibt es viele Aktionen für Klein und Groß – und das alles kostenlos. Warum? Die Bayerische Schlösserverwaltung feiert heuer 100. Geburtstag und bietet in ganz Bayern zahlreiche Veranstaltungen und kostenlose Aktionen in unseren Schlössern und Burgen. Auftakt ist am 20. April in Höchstädt. Von 14 bis 22 Uhr hat das Wahrzeichen im Herzen der Donaustadt geöffnet. Und genauso lange ist der Eintritt frei. Der Höhepunkt ist dabei laut Pressemitteilung das Konzert von „Le Ninfe di Meno“ im Rittersaal. (dz)

zu den Schlössertagen gibt es auch unter www.schloesser.bayern.de