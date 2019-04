vor 32 Min.

Freiwillige gesucht: Wer hilft der Fledermaus?

Für eine Aktion im Landkreis Dillingen werden noch Freiwillige gesucht. Was wir für das Tier tun können.

Wenn der Tag endet, beginnt die Zeit der Fledermäuse. Faszinierende Geschöpfe, die mit erstaunlichen Techniken nachts auf Insektenjagd gehen, die aber auch aufgrund ihrer spezialisierten Lebensweise besonderen Schutz benötigen.

Fledermäuse haben für ihre Unterschlüpfe keine großen Ansprüche, in von Menschen besiedelten Gebieten reichen oft Spalten an Häusern, zum Beispiel hinter Fensterläden. Fledermäuse sind sehr standorttreu und bewohnen ihre Quartiere oft schon seit vielen Generationen. Geht ihnen ein Standort verloren, kann es sein, dass sich ganze Kolonien auflösen.

Zahlreiche Vorkommen im Landkreis Dillingen

Daher sind die Tiere speziell durch Renovierungen und Umbauten an Quartiergebäuden bedroht und stehen unter besonderem Schutz. Die Koordinationsstelle für Fledermausschutz Südbayern setzt sich für die Tiere ein, berät Bauherren bei der fachgerechten Kontrolle und Planung, ermittelt Standorte, und ist hier immer wieder auf die Mitarbeit von Fledermausschützern vor Ort angewiesen. „Obwohl zahlreiche Vorkommen an Fledermäusen im Landkreis Dillingen bekannt sind, ist es uns nur schwer möglich, diese auch regelmäßig zu besuchen, die Koloniegröße und Fledermausart zu ermitteln“, sagt Anika Lustig, Diplom-Biologin und Mitarbeiterin der Koordinationsstelle.

Daher bietet die Koordinationsstelle für Fledermausschutz in Südbayern in Kooperation mit dem Landratsamt Dillingen in diesem Jahr eine Reihe von Workshops und Mitmachaktionen im Bereich Fledermausschutz an, mit dem Ziel, Interessierte an den Fledermausschutz heranzuführen, zu schulen und längerfristig als „Fledermaus-Botschafter“ gewinnen zu können.

Ziel der Aktion ist es, den Fledermausschutz im Landkreis Pfaffenhofen zu stärken“, so Anika Lustig, die für die Betreuung des Landkreises Dillingen verantwortlich ist.

Mehr über die Fledermäuse erfahren

Geplant sind laut Pressemitteilung Veranstaltungen, Führungen und Workshops im Landkreis, um Interessierte in die Thematik einzuführen und für den Fledermausschutz zu gewinnen. Anika Lustig: „So besteht die Möglichkeit, im Rahmen dieser Aktionen Fledermausquartiere aufzusuchen und die Fledermäuse in bekannten Quartieren zu zählen. Sie erfahren viel Wissenswertes über die Biologie und Lebensweise dieser Geschöpfe.“ Bei Interesse können die Teilnehmer weiter einsteigen und die Bestimmung der verschiedenen Fledermausarten lernen oder wie man etwa eine Fledermausführung für Kinder durchführt.

Wer Interesse hat, sich für die Fledermäuse im Landkreis Dillingen einzusetzen, kann sich bei den Kontakten melden und sollte sich die Auftakt- und Informationsveranstaltung nicht entgehen lassen.

Diese findet am Donnerstag, 9. Mai, ab 18 Uhr im Schlosskeller Höchstädt statt. Dort können sich Interessierte über die Einsatzmöglichkeiten informieren, gleichzeitig aber auch einen Einblick in die Arbeit des Fledermausschutzes und der Koordinationsstelle für Fledermausschutz in Bayern erhalten.

Im Sommer sind Zählungen

Die möglichen Einsatzbereiche und Mitmachaktivitäten im Fledermausschutz sind vielfältig und können je nach Wissensstand, Interesse und verfügbarer Zeit eingebracht werden. Neben der Betreuung von bestehenden Quartieren und der Beratung der Bevölkerung bei auftretenden Fragen finden regelmäßig Quartierkontrollen und Zählungen im Sommer statt. Auch die Suche nach neuen Quartieren gehört hier dazu.

Ob im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, bei Exkursionen oder dem fachgerechten Aufnehmen und Aufpäppeln verletzter Fledermäuse – für jeden ist etwas dabei, das ihm besonders liegt. Bevor man als Botschafter selber aktiv wird, hat man die Möglichkeit, Fledermausfachleute zu begleiten und dabei praktische Erfahrungen zu sammeln. Und ganz wichtig: Es bedarf keiner Vorkenntnisse im Fledermaus- oder Artenschutz. Eine gute Taschenlampe als Ausrüstung reicht für den Anfang aus.

Hier können Sie sich melden

Kontakte: Diplom-Biologin Anika Lustig, Telefon 0176/20118464, E-Mail: Anika_Lustig@yahoo.de. Leo Wiedenmann, Landratsamt Dillingen, Telefon 09071/51-200, E-Mail: Leo.Wiedenmann@landratsamt.dillingen.de, Susanne Schenk, Landratsamt Dillingen, Telefon 09071/51-181, E-Mail: Susanne.Schenk@landratsamt.dillingen.de. (pm)

