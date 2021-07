So sieht der Radel-Sommer 2021 im Landkreis Dillingen aus

Plus Donautal-aktiv stellt jede Woche neue Touren im Landkreis Dillingen vor. Die sind für Ambitionierte ebenso geeignet wie für Familien.

Der Donautal-Radelspaß ist beliebt. Seit 2005 nahmen jedes Mal Tausende von Menschen teil, und radelten an einem Wochenende durch das schwäbische Donautal; auf verschiedenen Strecken, gesäumt von einem vielseitigen Rahmenprogramm und feiner Stärkung unterwegs. 2020 sollte der Donautal-Radelspaß das erste Mal in Wertingen im Landkreis Dillingen stattfinden.