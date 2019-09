09:30 Uhr

Fremder Mann beklaut Seniorin in Pflegeheim

Der fremde Mann klaut aus dem Nachtkästchen der älteren Dame Bargeld. Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei hatte am Donnerstag gegen 15.30 Uhr einen Einsatz in einem Lauinger Pflegeheim in der Kasimir-Stammel-Straße. Ein Unbefugter hatte sich darin aufgehalten und aus dem Nachtkästchen einer 66-jährigen Heimbewohnerin einen geringen Bargeldbetrag entwendet. Wie den Angaben weiterer Bewohner entnommen werden konnte, hatte sich zur fraglichen Zeit ein fremder Mann auf dem Flur der Einrichtung aufgehalten, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

Die Polizei sucht dringend Zeugen?

Dieser wurde als etwa 40-jähriger und ungefähr 178 Zentimeter großer kräftiger Mann beschrieben, der deutsch mit ausländischem Akzent sprach und mit einer schwarzen Jeans und einem dunklen T-Shirt bekleidet war. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560.

Lesen Sie auch:

Einbruch-Serie in Bäckereien: Polizei fasst Verdächtige

Auto überschlägt sich bei Kicklingen

Hubschrauber-Einsatz: Polizei fasst Bande nach Einbruch-Serie in der Region

Themen Folgen