Friedhöfe in Gundelfingen: Ein Problem soll schnell verschwinden

Der Gundelfinger Stadtrat verabschiedet ein Konzept für die Neugestaltung der Friedhöfe und drängt darauf, ein Problem sofort anzugehen.

Von Andreas Schopf

Vor kurzem hatten die Gundelfinger Gelegenheit, ihre Ideen zur Umgestaltung der drei städtischen Friedhöfe einzubringen. Die Veranstaltung war mit mehr als 200 Menschen sehr gut besucht, berichtet Tobias Weiher, Geschäftsführer der gleichnamigen Firma für Friedhofsplanung, in der Stadtratsitzung am Donnerstag. Er spricht von einer „sehr konstruktiven Diskussion“ mit den Bürgern. Dabei habe sich vor allem eines als „heißes Thema“ herauskristallisiert: die unebenen Platten, die gerade im Winter die Sicherheit gefährden können. Seit Jahren ist dies Thema in der Stadt. Das Projekt „Friedhöfe 2050“, das der Stadtrat in seiner Sitzung verabschiedet, soll unter anderem dieses Problem beheben. Ebenso wie weitere drängende Themen der Bürger: die Aussegnungshalle mit Toilettenanlage, sowie die Müll-, Wasser- und Banksituation.

Friedhof: Dem Gundelfinger Stadtrat ist das Konzept zu unkonkret

Bevor das Gremium dem Projekt zustimmt, gibt es jedoch Diskussionen. So manchem Mitglied des Stadtrats geht das 84-seitige Konzept der Friedhofsplaner nicht weit genug. Werner Böswald (FDP) kritisiert etwa, dass es keine konkreten Ideen gebe, wie die neue Toilettenanlage einmal aussehen soll. Auch das Erscheinungsbild mit den offenen Müllkörben – laut Böswald eine „Schande“ – müsste sich verbessern. Er vermisse jedoch einen Vorschlag, wie man dies ändern könnte. Auch Werner Lohner (CSU) bemängelt: „Für 84 Seiten ist das ein ziemlich grobes Konzept.“ Ihm würden wesentliche Sachen fehlen, der Plan sei noch nicht rund. Weiher betont, dass es zu Beginn lediglich darum gehe, sich für das Konzept und damit einen „Grobfahrplan“ zu entscheiden. Erst im zweiten Schritt würde man konkret auf die einzelnen Probleme eingehen.

Schotterrasen statt Platten

Auf Wunsch des Stadtrates geht Weiher sofort auf mögliche Lösungen für das akuteste Problem, die Platten, ein. Sein Vorschlag ist, die Platten durch einen Schotterrasen zu ersetzen. Außerdem sollen künftig verkürzte Grabfelder möglich sein, wodurch der Weg breiter und somit besser zugänglich wäre. Auch hierzu melden einige Stadträte ihre Bedenken an. Weiher betont: „Ich würde nichts vorschlagen, was nicht zu 100 Prozent umsetzbar wäre.“ Auch der Zweite Bürgermeister Viktor Merenda macht deutlich: „Es ist für uns wichtig, jetzt erst einmal zu starten, das Konzept ist nur der Einstieg.“ Am Ende gibt das Gremium dem Projekt einstimmig grünes Licht. Bezüglich der Platten teilt Weiher mit, dass im September die Arbeiten vergeben und bis Allerheiligen die Platten entfernt sein sollen.

