00:32 Uhr

„Frisch Voran“ verschiebt Jubiläumsfest

Syrgensteiner Musikverein kann erst nächstes Jahr feiern

20 Jahre sind vergangen, seitdem das letzte große Bezirksmusikfest des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes Bezirk 17 in Syrgenstein stattfand. Im Sommer des Jahres 2000 wurde anlässlich des 80. Jubiläums des Musikvereins „Frisch Voran Syrgenstein“ drei Tage lang gefeiert. Syrgenstein erlebte damals ein stimmungsvolles Wochenende und einen klingenden Festumzug mit 16 teilnehmenden Musikvereinen aus dem gesamten Landkreis.

Im Rahmen des 100-jährigen Bestehens des Vereins sollte es in diesem Jahr ähnliche Bilder geben. Nach genau 20 Jahren war für Juni 2020 erstmals wieder ein Bierzelt in Syrgenstein geplant. Vier Tage Musik und Tanz mit Bezirksmusikfest standen auf dem Programm und die Organisation lief auf Hochtouren, als Mitte März die erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie ergriffen wurden. Nach einer kurzen Zeit der Ungewissheit war für den Musikverein klar, dass diese Veranstaltung heuer nicht stattfinden kann. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Daher entschlossen sich die Organisatoren, das Jubiläumsfest um ein Jahr zu verschieben. Somit werden aus 100 Jahren nun ein 101-Jahre-Vereinsjubiläum.

Die Festtage sollen nun vom 3. bis 6. Juni 2021 stattfinden. Das Jubiläumswochenende beginnt am Donnerstag mit einem Tag der Vereine und einer Dorfkind-Party am Abend mit DJ Markus van der Bunk. Auch die Schürzenjäger sind 2021 dabei und werden am Freitag das Festzelt einheizen. Inspiriert von Festivals wie Blasius oder Woodstock der Blasmusik wird am Samstagabend sowohl traditionelle als auch moderne Blasmusik geboten. Mit der Band Viera Blech kommt Blasmusik auf höchstem Niveau nach Syrgenstein. Höhepunkt des Jubiläumswochenendes ist schließlich das Bezirksmusikfest mit großem Festumzug am Sonntag. Bereits erworbene Tickets und Tischreservierungen behalten ihre Gültigkeit, heißt es in der Pressemitteilung. Die Vorfreude wird somit um ein Jahr verlängert und so erwartet Syrgenstein ein umso schöneres und unbeschwerteres Jubiläumsfest im Sommer 2021. (pm)

Themen folgen