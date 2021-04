11:48 Uhr

Frontier: Diese Pullover sind fair, nachhaltig und trotzdem hip

Aktuell gibt es die Pullover von Michael Löbel nicht nur in seinem Onlineshop zu kaufen, sondern auch im Gundelfinger Sonnenladen. Bis zum Sommer möchte der 33-Jährige seine Kollektion um ein T-Shirt erweitern. Ideen hat er für die Zukunft schon viele.

Plus Michael Löbel aus Burghagel will mit seiner Marke einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Die Pullover sollen nicht nur mit ihrem Design überzeugen. Was dahinter steckt.

Von Tanja Ferrari

Günstig muss sie sein. Gut aussehen sollte sie aber auch. Das erwarten wir von der Kleidung, die wir im Laden kaufen. Dass bei der Produktion oft arme Länder ausgebeutet und die Umwelt belastet wird, stößt Michael Löbel aus Burghagel seit einiger Zeit sauer auf. Er hat sich ein Ziel gesetzt: Bei seiner eigenen Marke „Frontier“ soll der Öko-Gedanke im Vordergrund stehen. Nachhaltig, ökologisch, fair und trotzdem hip.

