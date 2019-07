Früher tanzen, heute tindern?

Plus Früher traf man sich beim Ausgehen oder per Zufall, heute wird auch im Internet nach der großen Liebe gesucht. Wir haben Paare gefragt, wie sie sich gefunden haben.

Wer seinen Traumpartner treffen wollte, musste früher aus dem Haus. Egal, ob auf der Straße, in der Tram oder beim Tanzen – die große Liebe konnte überall warten. Inzwischen geht das auch anders. Handys, Internet und Online-Dating eröffnen ganz neue Möglichkeiten. Seit 2001 wird am 24. Juli sogar der Tag der virtuellen Liebe gefeiert. Eines ist über die Jahre allerdings gleichgeblieben. Egal, wo man sich findet – online oder offline – eine erste Begegnung gibt es immer, und die ist nach wie vor besonders.

Warum der erste April für Robert Dörle ein Glückstag ist

Robert Dörle aus Lauingen nennt seine Frau einen Aprilscherz. Sie hatten sich nämlich am ersten April 1958 in Augsburg kennengelernt. Als er damals an der Wertachbrücke auf eine Straßenbahn wartete, entdeckte er ein paar Schritte entfernt von ihm seine zukünftige Frau. Er erinnert sich: „Wir sind beide in das leere Abteil eingestiegen und ich fragte sie, ob sie auch nach Kriegshaber fährt.“

Weil Irmgard Dörle Angst hatte, im Dunkeln von der Haltestelle zu ihrer Wohnung zu laufen, entschloss er sich kurzerhand, sie auf seiner Lambretta mitzunehmen.

Mit dem Ende der Fahrt stand auch ein neues Treffen fest: Am nächsten Abend um Punkt halb elf wollte Robert Dörle die junge Frau wieder an der Haltestelle abholen. Als die erste Straßenbahn kam, und sie nicht darin saß, machte sich ein mulmiges Gefühl in seiner Magengegend breit. Auch in der nächsten Tram war sie nicht. „Langsam wurde ich nervös“, erzählte er. Als sich die Türen der dritten Bahn öffneten, lächelte Irmgard Dörle ihm entgegen. „Das war der Startschuss für unsere Liebe“, sagt er und strahlt.

Die junge Liebe wird nach nur wenigen Tagen auf eine harte Probe gestellt

Dann wurde die Liebe der beiden allerdings erst einmal auf die Probe gestellt. Robert Dörle musste für sechs Wochen nach Wiesbaden. Per Brief und über ein Münztelefon hielten sie den Kontakt in dieser Zeit aufrecht. Und kurz nach seiner Rückkehr nach Augsburg wurde auch schon geheiratet: am 8. August 1958.

Robert Dörle sagt: „Eine Ehe ist wie eine Schweißnaht – sie kann nichts trennen.“ Die Familie hatte es nicht immer einfach. „Wir haben schon vieles mitgemacht“, bemerkt Irmgard Dörle traurig. Erst im Januar traf das Ehepaar ein weiterer Schicksalsschlag. Ihr gemeinsamer Sohn war überraschend gestorben. Die älteste Tochter hatten sie bereits 1977 bei einem Verkehrsunfall verloren.

Doch gerade wegen ihres Glaubens seien sie immer Seite an Seite gegangen, erzählt Robert Dörle. Nach dem Motto „Glaube, Hoffnung, Liebe, haben wir alles im Leben miteinander durchgestanden.“ Natürlich gebe es in ihrem Alltag hin und wieder Unstimmigkeiten, wichtig sei es aber, nie zu vergessen, dass die Liebe Vorrang habe.

Per Messenger-Dienst ICQ die große Liebe gefunden

46 Jahre später hatte sich vieles verändert, auch das Kennenlernen: Inzwischen gibt es das Internet. Nils Schanzer hat eigentlich gar nicht nach seiner heutige Ehefrau Alexandra gesucht. Gefunden hat er sie aber trotzdem, und zwar über den Chat-Dienst ICQ, kurz für „I seek you“ oder übersetzt „Ich suche dich“.

Zumindest behauptet er das. „Mein Mann ist davon überzeugt, dass ich mich in seine Chat-Liste gehackt habe“, erzählt die Binswangerin Alexandra Schanzer empört. Damals, im Jahr 2004, hatte sie ihm das sogar geglaubt. Mit dem ehemals beliebten Nachrichten-Dienst, den inzwischen kaum noch einer benutzt, hätte sie sich nicht ausgekannt.

Der Zufall führt die beiden also zusammen: Weil ihr damals zweijähriger Sohn nicht schlafen konnte, saß Alexandra Schanzer eines Abends noch sehr lange vor dem Computer. Zeitgleich war auch Nils Schanzer leicht angetrunken vor dem PC gelandet. Nachdem er die junge Mutter angeschrieben hatte, chatteten die beiden über zwei Stunden lang miteinander.

Das damalige Fazit fällt ernüchternd aus. Mit den Worten „heiraten werden wir beide wohl nie“, hatte sich Nils an jenem Abend verabschiedet. Miteinander geschrieben hatten sie von da an trotzdem jeden Tag. Einige Wochen vergehen, bis sie entschließen, sich in einer Diskothek zu treffen. „Es musste ein öffentlicher Ort sein, wo ich auch eine Freundin mitbringen konnte“, betont die Binswangerin. Zuvor schickten sie sich gegenseitig Bilder, damit es keine böse Überraschung gibt. Um es dem unbekannten Chat-Partner so einfach wie möglich zu machen, beschloss sie genau dasselbe Outfit wie auf dem Foto zu tragen.

Alexandra und Nils Schanze aus Binswangen haben sich über den Chat-Service ICQ kennengelernt. Bild: Tanja Ferrari

An das erste Aufeinandertreffen erinnert sie sich auch heute noch gut. „Alter Schwede, ist der hübsch, habe ich zu meiner Freundin gesagt“, erzählt sie. Auch wenn an besagtem Abend alles noch ein bisschen steif zwischen den beiden war, trafen sie sich weiterhin.

„Einen richtigen Tag, an dem wir ein Paar geworden sind, gibt es aber nicht“, bemerkt Alexandra Schanzer. Über die Jahre seien sie immer mehr zusammengewachsen und hätten irgendwann bemerkt, dass sie nicht nur befreundet sein konnten, ergänzt Nils Schanzer. Zusammengezogen sind sie erst 2012. Geheiratet wurde noch später.

Die Idee dafür kam zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Nils Schanzer war mit einer Blutvergiftung in das Krankenhaus eingeliefert worden. „Wir wussten nicht, ob er die Nacht überstehen würde und da fragte ich ihn einfach, ob wir nicht endlich heiraten wollten“, sagt Alexandra Schanzer. Mit viel Ironie und Sarkasmus meistert das Paar inzwischen den Alltag. Dass gerade das, bei Außenstehenden oft für Verwirrung sorgt, wissen die beiden. Weil ihr Mann beim Ehevorbereitungskurs ständig Witze riss und sie als „Kostenfalle-Internet“ bezeichnete, sei der Pfarrer sehr verwirrt gewesen.

Funktioniert Liebe auf den ersten Klick?

Auch Sandra Merk und Martin Schubert aus Bachhagel haben über das Internet zueinandergefunden, genauer gesagt über Facebook. Liebe auf den ersten Blick war es für Schubert trotzdem. Als er vor fünf Jahren mit Arbeitskollegen zusammensaß, entdeckte er einen Post von Merk auf der Seite des Onlinedienstes. „Sie hatte in der Nachbarschaftshilfegruppe um Rat gebeten,“ erinnert er sich.

Ihren Heizungsboiler konnte er zwar nicht reparieren, hatte sich aber sofort in das Profilbild verliebt. „Ich wusste nicht, wie ich es anstellen sollte und habe sie dann einfach angeschrieben“, sagt er. Er habe ihr anschließend einen Kumpel, der als Heizungsbauer arbeite, vermitteln wollen. Soweit kam es allerdings nicht, denn Merk hatte ihren Vermieter erreicht.

Trotzdem entschlossen sich die beiden, kurzerhand am nächsten Tag gemeinsam Fußball zu schauen. Als ihm Merk ihre Adresse zuschickte, traute Schubert kaum seinen Augen. Er sagt: „Sie wohnte tatsächlich im Elternhaus meiner Mutter.“ Beim Abholen habe er sie dann auf den Arm genommen und ihr weismachen wollen, dass er sich in ihr Haus gegoogelt habe.

Martin Schubert und Sandra Merk haben sich über Facebook kennengelernt. Bild: Tanja Ferrari

Weil er sich in den Zimmern so gut auskannte, bekam Merk einen Schreck. „Erst vor wenigen Tagen war bei mir eingebrochen worden“, erzählt sie. Die Idee, so leichtsinnig mit einem Fremden in das Auto gestiegen zu sein, bereute sie im Laufe der Fahrt immer mehr. Ihre Angst bemerkte Schubert und klärte sie auf. An diesem Abend entdeckten die beiden viele Gemeinsamkeiten. „Wir haben den gleichen Hausarzt, dasselbe Lieblingscafé – die Liste ist endlos“, sagt Merk.

Auch wenn sie zu Beginn gar nicht realisiert habe, dass ihr heutiger Partner nicht an der Heizung, sondern vielmehr an ihr interessiert gewesen sei, bereue sie nichts. Noch am selben Abend beschlossen sie, es miteinander zu versuchen, und zogen nur vier Monate später zusammen.

