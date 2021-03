Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosenquote sinkt im März im Landkreis Dillingen leicht. Allerdings bleibt die Lage wegen der Pandemie angespannt

Auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Dillingen macht sich eine leichte Frühjahrsbelebung bemerkbar. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote bei 2,8 Prozent. Im Februar betrug sie 3,0 Prozent, vor einem Jahr 2,2 Prozent. Insgesamt sind 1551 Menschen im Kreis arbeitslos gemeldet, 112 weniger als vor einem Monat, aber 403 mehr als 2020.

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, fasst die aktuelle Situation zusammen: „In Anbetracht der anhaltenden Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie hält sich der Arbeitsmarkt in unserer Region verhältnismäßig robust.“ Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit dürfe jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lage weiterhin angespannt ist. Die staatlichen Subventionen federn stärkere Auswirkungen der Pandemie ab, erläutert Paul. Kurzarbeit werde von den Betrieben in hohem Maße genutzt, um Mitarbeiter zu halten. „Leider bleibt die Nachfrage nach Arbeitskräften verhalten“, stellt Paul fest. Der übliche „Frühjahrseffekt“ bilde sich durch den Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den Männern ab, da diese häufiger in den Außenberufen beschäftigt sind. Hier ist die Arbeitslosigkeit um 7,4 Prozent zurückgegangen – bei den Frauen dagegen nur um 5,8 Prozent. Von den 1551 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 1009 (minus 106 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 542 (minus sechs) im Jobcenter Dillingen gemeldet.

Die Arbeitskräftenachfrage ist laut Agentur weiterhin äußerst verhalten. Im März wurden 151 neue Arbeitsstellen gemeldet, 18 weniger als im Februar. Der Bestand an offenen Stellen liegt leicht über dem Niveau des Vormonats. Insgesamt befinden sich im Pool 629 Stellen, 41 mehr als im Februar und 53 weniger als im Vorjahr. Gesucht wird Personal in den Bereichen Lagerwirtschaft, Maschinenbau, Kranführer, Altenpflege, Verkauf, Schweißtechnik, Berufskraftfahrer, Metallbearbeitung, Bauelektrik, und Kfz-Technik. Seit Oktober 2020 haben sich 473 Bewerber für eine Ausbildungsstelle an die Arbeitsagentur gewandt. Das sind 0,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig wurden 665 Ausbildungsstellen gemeldet, 0,5 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Rein rechnerisch stehen einem Ausbildungssuchenden 1,4 Ausbildungsstellen gegenüber“, informiert Paul. Aktuell haben 208 Jugendliche noch keine feste Zusage für eine Lehrstelle oder eine andere Alternative. Demgegenüber stehen laut Pressemitteilung 391 unbesetzte gemeldete Berufsausbildungsstellen. Die aktuelle Krise zeichnet sich laut Paul auch im Rückgang der Beschäftigten ab. Ende September 2020 gab es im Landkreis Dillingen 34.872 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.

Gegenüber dem Vorjahresquartal war das eine Abnahme um 218 oder 0,6 Prozent. Das Instrument der Kurzarbeit habe Schlimmeres verhindert. (pm)