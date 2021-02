vor 6 Min.

Fünf Punkte für die zwei Krankenhäuser Dillingen und Wertingen

Auch die Junge Union im Landkreis nimmt Stellung zur aktuellen Diskussion um die Kliniken

Die Junge Union im Kreis Dillingen sieht bei den Kreiskliniken in Dillingen und Wertingen dringenden Handlungsbedarf. So steht es in einer Pressemitteilung. Gründe dafür seien das sechs-Millionen-Euro-Defizit der Kliniken und die abzusehenden Einbußen aufgrund der Corona-Krise. Kreisrätin Laura Schwertberger, die für die JU im Krankenhausausschuss sitzt, findet, beide Häuser seien wichtig für die medizinische Grundversorgung. Das oberste Ziel müsse es daher sein, beide Standorte als Häuser der Grund- und Regelversorgung aufrecht zu erhalten, so der Wertinger Stadtrat Fabian Braun. Das Beispiel der Altmühlkliniken Weißenburg-Gunzenhausen beweise, dass es durchaus möglich sei, in einem Kreis zwei Standorte unter kommunaler Trägerschaft kostendeckend zu führen. Daniel Kaim, ehrenamtlicher Rettungssanitäter und Dillinger Stadtrat, ist vor allem eine weitere Spezialisierung sowie eine enge Abstimmung zwischen den beiden Klinikstandorten wichtig. Johannes Wunderle, Geschäftsführer der JU-Kreistagsfraktion und Gemeinderat in Wittislingen, findet, man sollte jenseits der Grund-und Regelversorgung die jeweiligen Fachbereiche tiefer spezialisieren dabei ein gemeinsames Profil mit Alleinstellungsmerkmalen herausarbeiten. Kreisrätin Sarah Bunk, die selbst eine Ausbildung am Wertinger Krankenhaus abgeschlossen hat, betont, wie wichtig vor allem der Erhalt der Ausbildungsplätze sowie die Förderung des Lehrkrankenhauses ist. Nur so könne medizinische Fachkompetenz vor Ort gesichert und an den Landkreis Dillingen gebunden werden. Manuel Knoll, Vorsitzender der JU-Kreistagsfraktion fordert, das medizinische Angebot im Kreis besser mit dem der Nachbarlandkreise zu verzahnen, um Synergieeffekte zu erzielen. Nicht Nähe, sondern Qualität sei für die Wahl der Bürger für ein Krankenhaus entscheidend.

So hat die JU fünf Punkte zum Erhalt der medizinischen Grundversorgung im Kreis Dillingen zusammengefasst: Den Erhalt beider Standorte, die weitere Spezialisierung in einzelnen Fachbereichen, die weitere Förderung der Aus-und Fortbildungsmöglichkeiten, solides Haushalten und Neubewertung der Strukturen durch ein externes Gutachten und den Ausbau von landkreisübergreifenden Kooperationen. (pm)

Themen folgen