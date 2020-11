vor 26 Min.

Fünf Tonnen Kies landen im Graben

Kipplaster kommt von Straße ab

Ein Kipplaster ist am Montagmorgen zwischen Mörslingen und Finningen von der Straße abgekommen und hat dabei etwa fünf Tonnen Kies verloren. Wie die Polizei Dillingen berichtet, war der 41-jährige Fahrer gegen 8.20 Uhr auf der Kreisstraße DLG 15 unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und in einen angrenzenden Straßengraben rutschte, woraufhin das Fahrzeug anschließend kippte. Der Lkw blieb auf dem Dach liegen. Der Kies landete im Graben und in einem angrenzenden Acker. Der Fahrer verletzte sich beim Unfall leicht und musste zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird mit rund 500 Euro beziffert. (pol)

