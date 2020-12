12.12.2020

Fünf junge Pioniere aus dem Kreis Heidenheim sind besonders erfolgreich

Fünf Unternehmer aus dem Nachbarlandkreis Heidenheim gehören zu den 30 erfolgreichsten Menschen in Deutschland. Sie haben auf die Liste der Forbes geschafft.

Von Melanie Schiele

Gleich fünf Unternehmer aus dem Kreis Heidenheim haben es heuer auf die „30 Under 30“- Liste der deutschsprachigen Ausgabe von Forbes geschafft. Der regionale Ableger des renommierten US-Wirtschaftsmagazins ehrt jährlich junge Pioniere aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die auf ihrem Gebiet herausragende Leistungen erbracht haben oder an Lösungen und Produkten arbeiten, die unsere Welt verbessern.

Ein Mobilegame aus Herbrechtingen wurde millionenfach heruntergeladen

Dazu gehören auch Janosch Sadowski, Oliver Löffler und Daniel Stammler. Ihr Handyspiel-Unternehmen „Kolibri Games“, das sie gemeinsam vor vier Jahren während des Studiums in Karlsruhe gegründet haben, erzielte 2019 einen Umsatz von 38 Millionen Euro. Das von ihnen entwickelte Mobilegame „Idle Miner Tycoon“ wurde rund 150 Millionen Mal heruntergeladen und wird täglich von ein paar Millionen Spielern genutzt. Anfang des Jahres kaufte der französische Software-Riese „Ubisoft“ 75 Prozent der Anteile von „Kolibri Games“, das seinen Sitz heute in Berlin hat, für 160 Millionen Euro.

Von ihrer Nominierung hat das „Kolibri-Games“-Trio durch Forbes-Redakteure erfahren. „Diese haben uns gebeten, einen Fragenkatalog mit persönlichen und unternehmensbezogenen Fragen auszufüllen“, erzählt Janosch Sadowski. „Dass wir es tatsächlich dieses Jahr in die Auswahl geschafft haben, haben wir gemerkt, als die ersten Glückwünsche von Freunden und Bekannten kamen.“ Als junger Gründer habe der Herbrechtinger jedes Jahr zu den Pionieren aus der Liste aufgeblickt. Er hofft, dass sie mit ihrer Gründergeschichte nun die nächste Generation inspirieren können.

Eine Heidenheimerin setzt auf grünen Strom

Mit Anselma Wörner ist eine weitere Heidenheimerin auf der Forbes-Liste vertreten. Die 28-Jährige hat gemeinsam mit Liliane Ableitner und Arne Meeuw die „Exnaton AG“ in Zürich gegründet. Dabei handelt es sich um eine Software, die den Handel von Solarstrom unter Nachbarn in sogenannten Energiegemeinschaften ermöglicht und Energiedaten in Echtzeit visualisiert. Privatleute sollen so auch ohne Installation einer Solaranlage die Energiewende vorantreiben und erneuerbare Energien fördern können. Damit befinden sich die vier Ex-Heidenheimer in prominenter Gesellschaft: Tennisprofi Alexander Zverev, Unternehmerin und Influencerin Pamela Reif, Rapperin Shirin David und Klimaaktivistin Luisa Neubauer sind ebenfalls unter den Auserwählten.

Ein Giengener freut sich in News York über den Erfolg

Mathias Klenk hingegen hat es sogar auf die aktuelle Forbes-Liste der „30 Under 30 Europe“ geschafft. Der Giengener ist Mitgründer der Firma Passbase mit Standorten in New York und Berlin. Deren System soll die Online-Identifizierung vereinfachen und sicherer machen. „Es ist natürlich eine nette Bestätigung, über die wir uns freuen“, so Klenk, der in der US-Metropole lebt. Aber er konzentriere sich lieber darauf, ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen. Denn: „Was nutzen Listen und Auszeichnungen, wenn man kein gutes Produkt entwickelt?“

