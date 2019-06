vor 44 Min.

Fünfjähriger Bub stürzt in Oberglauheim vom Traktor

In Oberglauheim war am Freitag ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Ein Fünfjähriger fällt vom Traktor und wird vom Vorderrad erfasst. Doch der Bub hat Glück.

Glück im Unglück hatte ein fünfjähriger Bub, der von einem Traktor gefallen ist. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Dienstag auf Nachfrage mitteilte, war der Bub am Freitagabend in Oberglauheim von einem Traktor gefallen und vom Vorderrad erfasst worden.

Zum Glück wurde der Bub nicht schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der Bub wurde aber zum Glück nicht schwer verletzt und trägt nach Auskunft der Polizei keinen bleibenden Schäden davon. (corh)

