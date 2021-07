Mehr Platz zum Spielen, Parken und Naschen in Lutzingen

Plus Der Gemeinderat diskutiert über die Umgestaltung der Außenfläche rund um das IBL. Und auch das Baugebiet „Oberglauheimer Straße“ in Lutzingen wird vorgestellt.

Dass der Kindergarten Unterliezheim neue Tretfahrzeuge für die Buben und Mädchen anschaffen darf, war für den Lutzinger Gemeinderat eine klare Sache. Darüber, so berichtet Bürgermeister Christian Weber, musste bei der Sitzung diese Woche nicht diskutiert werden. Einstimmig gingen die Hände nach oben. Mehr Zeit benötigte dagegen die Vorstellung der Entwurfsplanung durch Andreas Görgens und Petra Schretle-Gumpp bezüglich der Freiflächen- und Gestaltungsplanung südlich des Interkommunalen Bürger- und Kulturzentrums (IBL) Lutzingen.