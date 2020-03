vor 6 Min.

Für Vereine und das Ehrenamt

Was die Freien Wähler im Landkreis erreichen wollen

Für alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, gleich, ob Daseinsvorsorge, Kultur, Kirche oder Sport, sind Menschen, die bereit sind sich ehrenamtlich zu engagieren, eine unerlässliche Voraussetzung. Das teilt die Kreistagsfraktion der Freien Wähler mit. Kreisrat Jakob Kehrle habe in 40 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit bei Kolping und im Sport erfahren dürfen, dass Vereine und Ehrenamt in Kommunen jeglicher Größenordnung Garanten eines funktionierenden und lebendigen Gemeinwesens sind. Gerade in Bereichen, in denen der Staat an die Grenzen seiner Zuständigkeiten und Möglichkeiten gelangt.

Für Kreisrätin Susanne Ahle ist es deshalb selbstverständlich, dass die Freien Wähler auch künftig Vereine, und andere Einrichtungen unterstützen werden. „Vereine sind mit ihrer Jugendarbeit ein wichtiger Baustein im Erwachsenwerden vieler Jugendlicher“, so Ahle. „Freiwillige, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich Verantwortung für ihre Organisationen und deren Mitglieder übernehmen und dazu nicht unerhebliche Verpflichtungen haftungsrechtlicher Art“, gilt es laut Fraktionsvorsitzendem Bernd Nicklaser zu stärken und für deren Einsatz zu ehren. Vereine und Ehrenamt seien für die Heimat unverzichtbar: Nicht selten sei das Vereinsheim im Dorf der Treffpunkt schlechthin. Dies gelte es laut Finningens Bürgermeister Klaus Friegel im Interesse auch künftig funktionierender dörflicher Gemeinschaften von Seiten der Kommunalpolitik weiterhin zu unterstützen. (pm)