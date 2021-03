17.03.2021

Für den Turm am Wertinger Krankenhaus

Mitglieder von AfD und REP treffen sich

Kreisräte von AfD und REP, Vorstandsmitglieder des AfD-Ortsverbands Wertingen-Buttenwiesen-Holzheim und Vertreter der Wählervereinigung Bürgerinitiative für Wertingen und Stadtteile (BIW) haben sich kürzlich in Weisingen getroffen.

Laut Pressemitteilung waren sich alle Anwesenden einig, dass das Wertinger Krankenhaus erhalten werden muss. Der Bau eines Ärztehauses würde den Standort Wertingen stärken. Durch den Standort am Krankenhaus werde die fachliche Kompetenz auf dem Ebersberg gebündelt. Durch den Turmbau mit Arztpraxen, Apotheke, Café und Wohnungen besonders für Ärzte werde auf dem Ebersberg eine sinnvolle Infrastruktur für Patienten und medizinisches Personal geschaffen. Ebenso könne dadurch der Marktplatz vom Verkehr entlastet werden. Ein ähnliches Gebäude in der Nähe des Rathauses sei nur die zweitbeste Lösung.

Die AfD ist für Volksbegehren nach Schweizer Vorbild; daher sehen ihre Vertreter das Bürgerbegehren und Ratsbegehren positiv. Kreisrat Erich Seiler meinte dazu, das sei Demokratie. Kreisrat und Wertinger Stadtrat Peter Seefried bedauerte, dass eine sinnvolle zweite Anbindung des Wohnheims für Menschen mit mehrfacher Behinderung und Förderstätten in der Bauerngasse in Wertingen an das Stadtzentrum verhindert wurde. „Für die Menschen mit Behinderung wäre eine Anbindung über die Fritz-Carry-Straße von Vorteil gewesen. Das hat Johann Popp mit seinem privaten Grundstückskauf verhindert“, beklagte Seefried.

Angesprochen wurde zudem die Schließung eines Gasthauses in Buttenwiesen (wir berichteten) und die Gefahr weiterer Schließungen verbunden mit der Forderung an Bundes- und Landesregierung, nicht nur Großkonzerne, sondern auch mittelständische Unternehmen zu unterstützen. Alle wünschten dem an Corona erkrankten Vorstandsmitglied des AfD-Kreisverbands Dillingen, Bernhard Fischer. Mit der Forderung, ab sofort wieder Biergärten zu öffnen, schloss die Versammlung. (pm)

