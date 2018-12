04:30 Uhr

Für die Kartei der Not gestrampelt

Die fünf besten Gruppen und das Leserhilfswerk unserer Zeitung sind Gewinner des Donautal-Radelspaßes.

Es ist jedes Jahr ein Höhepunkt im Jahreskalender: der Donautal-Radelspaß. So waren auch heuer bei den Strecken rund um Syrgenstein wieder Hunderte Hobbyradfahrer am Start und haben unzählige Kilometer gesammelt. Das Team von Donautal-Aktiv hat in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern Dillinger Land und Regionalmarketing Günzburg wieder ein Event auf die Beine gestellt, das Menschen weit über den Landkreis hinaus lockt. Traditionell werden jedes Mal die besten Gruppen ausgezeichnet. So auch am vergangenen Sonntag in Oberbechingen.

In Oberbechingen wurden nicht nur die besten Gruppen ausgezeichnet

Und dabei durften sich nicht nur die fünf besten Gruppen über tolle Preise freuen. Auch die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, ist ein Gewinner. Denn die Spenden der erstrampelten Kilometer kommen eins zu eins der Kartei der Not zugute. So konnten Yvonne Streitel und Angelika Tittl von Donautal-Aktiv DZ-Redakteurin Simone Bronnhuber am Sonntag einen Scheck in Höhe von 1350 Euro überreichen.



208 Bilder Fotos vom Radelspaß 2018 Bild: Karl Aumiller und Cordula Homann

Dieser setzt sich aus Spenden von EnBW ODR, AOK Direktion Günzburg, VR-Bank Donau-Mindel, Freizeitradlern sowie den Spendenboxen bei der Zentralveranstaltung und der Warm-up-Party in Syrgenstein zusammen. Die fünf besten Gruppen beim Radelspaß waren: 1. Radelfreunde Zusmarshausen, 2. SSV Höchstädt, Abteilung Ski & Rad, 3. Kolpingsfamilie Kötz, 4. EnBW ODR, 5. Radel-Express RSG. (sb)

