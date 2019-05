vor 55 Min.

Für diese Notfälle brauchen Sie die Telefonnummer 115

Die Höchstädter CSU beschäftigt sich mit bürgerfreundlicher Verwaltung und mit den Überstunden im Rathaus. Wofür Sie die neue Servicenummer brauchen können.

Wer kennt die Nummer 115? Mit dieser Frage eröffnete Höchstädts CSU-Ortsvorsitzender Thomas Häußler die Diskussion darüber, wie die Verwaltung noch bürgerfreundlicher werden kann. Die 115 ist ein Servicetelefon für einen direkten telefonischen Draht in die Verwaltung.

Über diese zentrale Hotline erreichen die Bürgerinnen und Bürger ein Servicecenter, das als erste Anlaufstelle für allgemeine Fragen an die Verwaltung gedacht ist. Dort können Antworten eingeholt werden, wie „Wo melde ich ein Gewerbe an?“ , Wo kann ich einen Wohnsitz anmelden? Usw. Durch eine einheitliche Servicenummer spart sich der Bürger Zeit bei der Suche nach einer Telefonnummer bzw. einem Ansprechpartner und Anfragen können im Idealfall auch direkt und schnell beantwortet werden. In Bayern haben bisher nur die Landeshauptstadt München und einige Kommunen im Allgäu die Behördennummer eingeführt.

So soll die Stadt Höchstädt bürgerfreundlicher werden

Hier könnte die Stadt Höchstädt oder die Verwaltungsgemeinschaft eine Vorreiterrolle für eine noch bürgerfreundlichere Verwaltung einnehmen, so Häußler in seinen Ausführungen. Und weiter: „Mit einem breiteren Serviceangebot kann unsere Stadt noch attraktiver werden, wenn es darum geht, neue Bürgerinnen und Bürger zu gewinnen. Gerade solche weichen Faktoren können bei der Neubürgergewinnung entscheidend sein“, so Häußler.

Die Servicenummer soll auch auf der Homepage integriert werden

Der stellvertretende Ortsvorsitzende Thomas Schmitt begrüßte die Idee und regte an, auch das bereits vorhandene, in die Homepage der Stadt integrierte Bayernportal für alle Leistungen der Verwaltungsgemeinschaft zu öffnen. Die anwesenden Mitglieder waren sich auch beim Thema Öffnungszeiten der Verwaltung einig, dass es wünschenswert wäre, wenn das Rathaus wenigstens einmal die Woche über die Mittagszeit geöffnet wäre und wenigstens einmal im Monat bis 20 Uhr.

Wenn die Mitarbeiter an diesen Tagen in Schichten ihre Arbeit verrichten, so könnten zusätzliche Überstunden vermieden werden. Wenn es um die Verbesserung des Serviceangebots für die Bürger in der Verwaltung geht, darf es keine Denkverbote geben, so die stellvertretende Ortsvorsitzende Carolin Wanner.

Die anwesenden Stadträte Roswitha Riedel und Johannes Gorhau versprachen, sich dieses wichtigen Themas anzunehmen und zeitnah einen Antrag über die Fraktion in den Stadtrat einzubringen, heißt es in der Pressemitteilung. (pm)

