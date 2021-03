vor 19 Min.

Für eine bessere Zukunft auf dem Land

Lauingen und Haunsheim wollen Ortsteile stärken. Jetzt gibt es erste Resultate

Lebensqualität im ländlichen Raum, wie soll das Dorf der Zukunft aussehen? Es braucht ein aktives Vereinsleben, Nachbarschaftshilfe, Digitalisierung, Verkehrsanbindung samt Radwegenetz, Angebote fürs Wohnen im Alter, Wohnformen für alle Generationen. Dazu Jugendtreffs, Begegnungsräume, Grundversorgung mit Lebensmitteln. Das sind einige der Resultate des ILE-Seminars Lauingen-Haunsheim vom Herbst 2020. Nur Wohnen alleine auf dem Dorf reicht nicht im Jahr 2021 und in Zukunft. Wohnen auf dem Dorf braucht gemeinsames Leben.

Die Stimmung war gut und konstruktiv beim ILE-Seminar, da schwappten neue Denkansätze hoch, natürlich inklusive Diskussionen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. „Genau das ist nötig, wollen wir gemeinsam Zukunft unternehmen“, sagt Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller. ILE ist die Abkürzung für „Integrierte Ländliche Entwicklung“, gefördert vom Freistaat Bayern und von der Europäischen Union. „Hilfe zur Selbsthilfe, die Menschen in der Region mitnehmen und aktiv beteiligen, dann können wir mit Förderhilfe unsere notwendigen Projekte umsetzen“, erklärt Haunsheims Bürgermeister Christoph Mettel.

Ziel ist eine Strategie für die Zukunft, in diesem Fall zwischen den Lauinger Stadtteilen Veitriedhausen und Frauenriedhausen zusammen mit der Gemeinde Haunsheim samt dem Ortsteil Unterbechingen. Um an Fördergelder zu kommen, braucht es ein integriertes ländliches Entwicklungskonzept, kurz ILEK. Rund 30 geförderte ILE-Regionen gibt’s bisher in Deutschland, knapp eine Handvoll davon liegt in Bayern. Lauingen-Haunsheim soll eine der nächsten ILE-Regionen werden.

18 Ratsmitglieder der Kommunen Lauingen und Haunsheim, dazu Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller und Haunsheims Bürgermeister Christoph Mettel, tagten im Herbst 2020 in der Schule der Dorf- und Landentwicklung in Thierhaupten. Mitgebracht hatten die Nachbarn jede Menge eingereichte Vorschläge aus der Bevölkerung. Alles Ideen zum Weiterdenken, gebündelt in Handlungsfelder wie Ortsentwicklung, Landwirtschaft, Mobilität, soziales Leben – das sind nur vier von acht Schwerpunkten. Moderiert wurde das zweitägige Seminar vom Amt für ländliche Entwicklung Schwaben.

Die wichtigste Zukunftsperspektive heißt Zusammenarbeit. „Ortsprofile, Herausforderungen, Schwerpunkte haben wir gemeinsam erarbeitet“, so Rathauschefin Müller. Jetzt braucht es Ideen und Vernetzung, dann gibt’s Fördergelder. „Alleine loslaufen funktioniert nicht. Genau das erleben wir alle gerade in Pandemie-Zeiten.“ Die nächsten Schritte stehen an, um Lauingen-Haunsheim künftig zur ILE-Region zu machen: Gemeinsam mit dem Amt für ländliche Entwicklung planen Lauingen und Haunsheim eine Ausschreibung für ein ILE-Konzept, im Mittelpunkt stehen die Menschen von jung bis alt, die gemeinsame Begegnung und die Versorgung – und natürlich in und nach Corona-Zeiten: die Digitalisierung des ländlichen Raums. (pm)

Themen folgen