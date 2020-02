vor 20 Min.

Für mehr Chancengerechtigkeit

Beim politischen Aschermittwoch der FDP geht es auch um das Debakel von Thüringen

FDP-Kreisvorsitzender Alois Jäger eröffnete den politischen Aschermittwoch der Kreis-Liberalen laut einer Pressemitteilung im Reiterstüble in Zöschingen mit den derzeitigen Themen des Bezirkstags. Verbesserung im Pflegebereich sowie Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes belaste den Bezirkshaushalt wesentlich, und dies werde nicht ohne Folgen bleiben. Jäger stellte jedoch auch klar, dass die Gesundheitspolitik auf allen Ebenen für die Bürger da sein müsse. „Dafür gilt unser Einsatz“, so Jäger.

Das Straßennetz im Landkreis müsse ebenso saniert und optimiert werden. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes ist nach Ansicht der Liberalen für den ländlichen Raum zwingend erforderlich, wie auch der Ausbau der Kurzzeitpflegeplätze. Die Menschen im Landkreis erwarten eine ökologische und ökonomische Politik zum Wohle aller.

Der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen in Bayern, Max Funke-Kaiser, beschrieb den Jahresanfang als stürmisch. Einmal im meteorologischen Sinne, aber vor allem im politischen. Die FDP sei in den Sturm in Thüringen geraten. Aber gerade jetzt sei es wichtig, dass sich die Partei geschlossen und mit liberalen Argumenten im Wahlkampf zeige. Die Grünen, so heißt es in der Pressemitteilung, lägen mit den ständigen Verboten komplett falsch. Nur Überzeugung und Sachargumente schaffen Nachhaltigkeit. „Oder glaubt wirklich jemand, dass Elektroautos die Umweltprobleme lösen? Der Auspuff der E-Autos ist das Kohlekraftwerk, in dem der Strom erzeugt wird. Von der Batterieherstellung ganz zu schweigen“, so Funke-Kaiser. Die FDP stelle die persönliche Leistung des Einzelnen in den Vordergrund. Funke-Kaiser führte weitere Themen aus. Die Chancengerechtigkeit der Menschen sei zu verbessern. Das Elternhaus dürfe nicht ausschlaggebend für den Bildungsweg des Kindes sein.

Mehr Netto vom Brutto ist eine alte Forderung der FDP. Und sie sei immer noch sehr aktuell. Deutschland sei Steuerweltmeister, das müsse sich ändern. Die Altersvorsorge ebenfalls. Das gesetzliche Rentensystem werde so nicht in Zukunft funktionieren. Es brauche mehrere Säulen. Grundsicherung ja, aber auch private Altersvorsorge. Diese muss aber auch steuerlich attraktiv sein. Die Freien Demokraten fordern laut Pressemitteilung: Die erste selbst genutzte Immobilie muss grundsteuerbefreit sein. Mit einer politischen Diskussion über weitere Themen klang ein interessanter und informationsreicher Abend aus. (pm) Archivfoto: A. Schweigert

Themen folgen