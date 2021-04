Für pflegende Angehörige

Wer Zuhause einen Angehörigen pflegt, hat meist viele Fragen. Antworten liefert ein neuer AOK-Online-Kurs. In sechs Modulen gibt es nützliche Tipps und Hilfestellungen.

„Mit dem neuen Online-Pflegekurs können Betroffene gezielt das Thema auswählen, das sie am besten in ihrer individuellen Pflegesituation in den eigenen vier Wänden unterstützt“, so Margit Hartmann, AOK-Pflegeberaterin für den Landkreis Dillingen.

Der Online-Kurs baut auf dem bereits bestehenden Kurs „Pflegen zu Hause“ auf. „Beide Kurse können aber unabhängig voneinander genutzt werden“, so Hartmann. Das Angebot steht kostenfrei unter www.aok.de/bayern/akademie zur Verfügung.

Der Basiskurs „Pflegen zu Hause“ ist unter www.aok.de/bayern/pflegenzuhause abrufbar. Weitere Informationen zum Online-Pflegekurs und zur AOK-Pflegeberatung gibt es unter 08221/94305 oder per E-Mail an margit.hartmann@by.aok.de (pm)