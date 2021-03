vor 20 Min.

Für viele Einzelhändler geht es um die Existenz

Seit mehr als zwei Monaten sind viele Geschäfte geschlossen. Was die IHK fordert und wie sie fördert

Geschlossene Geschäfte, fehlende Umsätze und Hilfen, die nur schleppend ankommen: Für viele Einzelhändler geht es in der Corona-Krise längst um die Existenz. Wolfgang Winter, Vizepräsident der IHK Schwaben für das Donau-Ries, fordert von der Politik konkrete Vorschläge für eine Öffnung. „Statt vager Ankündigungen braucht die Branche endlich einen Fahrplan, wie es im März weitergeht.“

Mehr als 70 Prozent der rund 3500 Einzelhandelsgeschäfte in Nordschwaben sind im aktuellen Lockdown geschlossen – und das seit mehr als zwei Monaten. Auch der IHK-Vizepräsident für die Region Dillingen, Walter Berchtenbreiter, äußert sich besorgt: „Der Lockdown wird tiefe Spuren auch in unseren Innenstädten hinterlassen.“ Fast 30.000 Einzelhandelsunternehmen gibt es laut Pressemitteilung in Bayerisch-Schwaben. Mehr als 57.000 Menschen finden hier ihr Auskommen. In Nordschwaben sind es gut 3500 Einzelhändler, davon gut 2000 im Landkreis Donau-Ries und 1500 im Landkreis Dillingen. Nicht alle trifft die Krise gleichermaßen. „In kaum einer Branche sind die Unterschiede so groß wie im Handel“, erläutert Winter. Während der Lebensmittel- oder Online-Handel zuletzt beim Umsatz zulegte, trifft die Krise den stationären Einzelhandel, der Waren wie Bekleidung, Schuhe, Sportartikel oder Bücher verkauft, mit voller Wucht.

In der IHK-Konjunkturumfrage zum Jahreswechsel berichtete fast jedes zweite Einzelhandelsunternehmen von einem Umsatzrückgang in 2020. Auch für das laufende Jahr rechnet jeder dritte Einzelhändler mit einem weiteren Umsatzrückgang von mehr als zehn Prozent. Nur das Reise- und Gastgewerbe hat derzeit noch schlechtere Werte.

Allerdings bewerten in keiner anderen Branche die Unternehmen ihre Perspektiven für die kommenden zwölf Monate so schlecht wie im Einzelhandel. Rund vier Prozent der Unternehmen waren bereits zum Jahreswechsel in einer existenzbedrohenden Situation.

Verschärft wird die Situation in vielen Betrieben durch die schleppende Umsetzung der zugesagten Finanzhilfen. Nachdem der Handel bei den November- und Dezemberhilfen leer ausgegangen war, können die Unternehmen nun seit kurzem die Überbrückungshilfe III beantragen.

Viele Händler und Initiativen haben in den vergangenen Wochen mit besonderen Angeboten und digitalen Initiativen versucht, Umsatzeinbrüche abzufedern.

So gibt es beispielsweise die Aktion „Dillingen liefert’s“, ermöglicht von der Wirtschaftsvereinigung (WV), der Stadt sowie dem Verein Image Plus. Kunden, die per Click und Collect beim lokalen Einzelhandel einkaufen, bekommen ihre Waren per Taxi direkt nach Hause geliefert (wir berichteten). „Das zeigt, wie groß das Engagement und der Zusammenhalt in der Unternehmerschaft ist. Wir stemmen uns gemeinsam gegen diese Krise. Doch damit alleine werden wir es nicht schaffen. Wir brauchen einen Fahrplan für den Re-Start und den Rückhalt der Kunden“, weist Berchtenbreiter nochmals eindrücklich auf die Situation hin. Auch die IHK Schwaben unterstützt den Handel in der schwierigen Phase mit umfassenden Beratungsangeboten etwa zu Finanzhilfen oder Infos zu aktuellen Auflagen.

Beim „Digitalen Donnerstag Einzelhandel“, einer monatlich stattfindenden Webinar-Reihe, erhalten Unternehmer jeweils von 18.15 bis 19 Uhr kostenlos Tipps, wie sie die Möglichkeiten der Digitalisierung noch besser nutzen. So geht es am 11. März um den Webauftritt der Händler, am 15. April um die Customer Journey und am 20. Mai um E-Mail-Marketing. Informationen für Händler, aktuelle Nachrichten für die Branche sowie eine Übersicht über aktuelle Veranstaltungsangebote gibt es unter schwaben.ihk.de/handel. (pm)

