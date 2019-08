Fund eines Lauingers: Ein Beil, älter als die Pyramiden

Plus Markus Kerle aus Lauingen hat in der Region einen außergewöhnlichen Fund gemacht. Warum das Sondengehen aber nicht als Jagd nach Schätzen verstanden werden darf.

Für das Laienauge wirkt das Metallstück erst einmal unspektakulär. Wer es in die Hand nimmt, bemerkt: Für die Größe ist das kleine Stück recht schwer. Die Form lässt erkennen, dass es ein Beil ist, das handwerklich gearbeitet wurde. Es besteht aus Kupfer, auf der Oberfläche hat sich eine Patina gebildet. Für den Lauinger Markus Kerle war sofort klar, dass er da etwas Außergewöhnliches in der Hand hält. „Mein Auge hat mir gesagt, dass das etwas Besonderes ist“, sagt er.

Lauingen: Gefundenes Beil ist mindestens 5000 Jahre alt

Das Beil, das der 42-Jährige gefunden hat, ist unfassbar alt. Genau lässt es sich nicht datieren, aber es stammt wohl aus dem 4. Jahrtausend vor Christus. Also ist es mindestens 5000 Jahre alt, vielleicht sogar 6000. Dazu ein paar Vergleichszahlen: Das Alte Reich in Ägypten, das Zeitalter, in dem die großen Pyramiden entstanden, begann etwa 2700 Jahre vor Christus. Das Beil gab es da schon. Der Ötzi, die Eismumie, die 1991 in den Alpen gefunden wurde, lebte irgendwann zwischen 3359 und 3105 vor Christus. Gegen 3000 vor Christus gab gerade einmal 14 Millionen Menschen auf der Erde. Einem von ihnen gehörte das Beil, das Kerle aus der Erde geholt hat. Es ist erstaunlich gut erhalten, „zerstörungsfrei“, sagt er. Das Alter macht den Fund zu etwas Besonderem – recht viel mehr lässt sich über das Beil aber nicht sagen. Ein einzelner Fund kann schließlich kompletter Zufall sein.

Entdeckt hat Markus Kerle das Beil bei einem seiner Streifzüge mit der Sonde, also einem Metallsuchgerät. Es ist nicht sein erster Fund, aber der Bemerkenswerteste. Davor hat er Gürtelschnallen aus der Erde gezogen, Ringe, Kreuze, meist aus dem 17. oder 18. Jahrhundert, vielleicht auch mal aus dem 16. Alte Münzen tauchen immer wieder auf – interessant, aber nicht von besonders großem Wert. Wie wertvoll Kerles 5000 Jahre altes Beil ist, lässt sich auch nicht so einfach sagen. Kerle würde es wohl auch verkaufen. „Ich finde, es gehört in die richtige Hand.“ Vielleicht gibt es ja jemanden, der mehr darüber herausfinden will.

Viel Ausdauer und Geduld nötig

Bis er jetzt einmal so etwas entdeckt hat, war viel Ausdauer und Geduld nötig. „Mich freut es natürlich“, sagt Kerle. „Ich bin stolz, so etwas in der Hand halten zu können.“ Ihm ist aber wichtig, zu betonen: „Ich mache das nicht aus Gier nach Gold und Silber.“ Für ihn ist das Sondengehen eine Beschäftigung, bei der er die Zeit in der Natur genießt. „Wir haben eine schöne Gegend. Wenn ich nichts finde, setze ich mich hin und schaue einem Rehbock zu.“ Dazu kommt sein geschichtliches Interesse. Kerle hat seinen Fund, wie es die Vorschrift ist, an die Abteilung für Bodendenkmäler des Landesamtes für Denkmalpflege gemeldet. Die hat das Beil untersucht, von der Behörde stammt auch die ungefähre zeitliche Einordnung. Nach der Untersuchung hat er seinen Fund wiederbekommen.

Kerle betont, wie wichtig es ist, dass sich Sondengänger penibel an Regeln halten. Einerseits mit den Menschen in der Region: „Man muss in Verbindung mit den Landwirten stehen, und fragen, ob man auf dem Feld laufen darf.“ Kerle sucht nur wenige Zentimeter unter der Erde, achtet darauf, dass er den Acker der Landwirte nicht beschädigt. Bei seinen Streifzügen kommt er auch mit anderen Menschen in Kontakt – etwa Jägern oder Naturfotografen. Auch da solle man Rücksicht aufeinander nehmen und sich respektieren.

Sondengänger haben keinen guten Ruf

Andererseits ist es wichtig, mit den Behörden und Wissenschaftlern in Kontakt zu stehen. Sondengänger haben bei Archäologen und Bodendenkmalschutzbehörden keinen guten Ruf. Kerle hat sich zwar vorbildlich verhalten, doch es gibt viele schwarze Schafe. Laien, die auf Schatzsuche gehen, zerstören immer wieder Quellen. In Bayern ist das Sondengehen im Gegensatz zu anderen Bundesländern erlaubt. Doch niemand weiß, wie viele Menschen Bodendenkmäler aus der Erde ziehen und das nicht melden – für die Forschung sind sie dann für alle Zeiten verloren. Und selbst wenn Laien einen Fund melden, gibt vieles, das sie falsch machen können: etwas übersehen, zerstören, ungenau arbeiten. Besonders problematisch wird es, wenn sie ihre Suche nicht nur auf die oberste Erdschicht beschränken, sondern auch noch graben. Den Behörden ist es deutlich lieber, wenn Profis sich auf die Suche machen.

Außerdem gibt es Gebiete, in denen die Suche verboten ist. Auf der Seite www.bayern.denkmal.de findet man eine Übersicht der Gebiete mit bekannten Bodendenkmälern. Für die Forscher ist es eine Katastrophe, wenn Laien in so einem Gebiet wüten. Kerle hält sich von diesen Flächen deshalb fern: „Da gibt es die Experten, die haben großes Wissen.“

