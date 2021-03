vor 16 Min.

Fundhund in Dillingen: Wer vermisst seinen Jack-Russel-Mix?

Ein junger Mann hat den kleinen Hund in Dillingen gefunden. Nun wartet er im Tierheim Höchstädt auf seine Besitzer.

Ein 22-jähriger Mann hat am Samstag in der Bencardstraße in Dillingen längere Zeit einen herrenlosen Hund beobachtet. Nachdem sich kein möglicher Besitzer in der Nähe befand, konnte er den Hund letztlich einfangen und der Polizei übergeben.

Erst kümmerte sich die Polizei Dillingen

Der Hund, bei dem es sich um einen weiß-braunen Jack-Russel-Mischling handelt, wurde vorübergehend bei der Polizeiinspektion Dillingen versorgt und anschließend ins Tierheim Höchstädt gebracht. Das Tier war nicht gechipt. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen