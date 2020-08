vor 34 Min.

Funk ’n’ Roll im Schlossgarten

Das kulturelle Leben auch in Zeiten von Corona zu stärken - das ist in diesem Jahr ein wichtiges Ziel des Dillinger Kulturrings. Die Gesundheit und Sicherheit der Gäste steht für die Verantwortlichen dabei laut Pressemitteilung an erster Stelle. Nachdem die Sommerveranstaltung im Garten des Künstlerhauses Schätzl bereits sehr gu besucht war, folgt nun am Samstag, 5. September, ein nächstes Konzert, dieses Mal im Schlossgarten. Dabei gastiert die Band „Funk ’n’ Roll“ aus Tapfheim und will mit authentischem Sound, sowie musikalischer Qualität begeistern. Die Gruppe bewegt sich zwischen funkigen Rhythmen über Soultitel bis hin zu Rockklassikern. Los geht es um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Bei schlechter Witterung findet das Konzert im Stadtsaal statt. Weitere Infos sowie Eintrittskarten sind online über www.dillingen-kulturring.de erhältlich. Sollte die Veranstaltung Corona-Bedingt nicht stattfinden können, wird der Kulturring rechtzeitig darüber informieren. (pm)

